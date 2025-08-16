Menü Kapat
Politika
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yazlık takımı gündem oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun çalışma trafiğine her yıl olduğu gibi bu yıl da Marmaris'te devam ediyor. Dün cuma namazı için Okluk Koyu’ndaki Millet Camii'ne giden Erdoğan'ın alışılmışın dışında olan krem rengi takımı dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler binlerce beğeni ve paylaşım aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yazlık takımı gündem oldu!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.08.2025
saat ikonu 09:31
|
GÜNCELLEME:
16.08.2025
saat ikonu 09:31

Cumhurbaşkanı , alışılmışın dışında giydiği yazlık takım elbisesiyle sosyal medyada gündem oldu. Genellikle ekose ceketleri tercih eden Erdoğan, bu kez şaşırttı.

Erdoğan, yoğun çalışma trafiğine her yıl olduğu gibi 'te devam ediyor. Erdoğan, dün için Okluk Koyu’ndaki Millet Camii'deydi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yazlık takımı gündem oldu!

VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Erdoğan, Namaz sonrası vatandaşlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alışılmış klasik koyu renkli kıyafetlerinin aksine bu kez açık tonlarda yazlık bir takım tercih etmesi dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yazlık takımı gündem oldu!

Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Muğla milletvekilleri, Selçuk Bayraktar, il ve ilçe başkanları, muhtarlarla birlikte cuma namazını kılan Erdoğan, namaz çıkışı vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yazlık takımı gündem oldu!

Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir süre ailesiyle birlikte Okluk'ta bulunan yazlık konukevinde dinleneceği öğrenildi.

