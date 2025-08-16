Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yazlık takımı gündem oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alışılmışın dışında giydiği yazlık takım elbisesiyle sosyal medyada gündem oldu. Genellikle ekose ceketleri tercih eden Erdoğan, bu kez şaşırttı.

Erdoğan, yoğun çalışma trafiğine her yıl olduğu gibi Marmaris'te devam ediyor. Erdoğan, dün cuma namazı için Okluk Koyu’ndaki Millet Camii'deydi.

VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Erdoğan, Namaz sonrası vatandaşlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alışılmış klasik koyu renkli kıyafetlerinin aksine bu kez açık tonlarda yazlık bir takım tercih etmesi dikkat çekti.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Muğla milletvekilleri, Selçuk Bayraktar, il ve ilçe başkanları, muhtarlarla birlikte cuma namazını kılan Erdoğan, namaz çıkışı vatandaşlarla sohbet etti.

Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir süre ailesiyle birlikte Okluk'ta bulunan yazlık konukevinde dinleneceği öğrenildi.