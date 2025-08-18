Eşini satırla katletmişti! Vahşette yeni detaylar ortaya çıktı

İstanbul Ümraniye'de akşam saatlerinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. U.S. (35) isimli şahıs, kıskançlık sebebiyle tartıştığı Özbekistan uyruklu eşi Nıggına Sattarova'yı (35) sokak ortasında satırla boğazını keserek öldürmüştü.

SABAH SAATLERİNDE YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayetin ardından kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Olayı gerçekleştiren U.S. isimli şahıs sabah saatlerinde Ümraniye'de yakalandı.

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Şüphelinin, maktulün eşi olduğu, olayı aralarında kıskançlık sebebiyle çıkan tartışma sonrası gerçekleştirdiği belirlendi. Çalışmaların devamında, olaya dahil olduğu tespit edilen U.B.(25) isimli şahıs da yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.