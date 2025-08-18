Menü Kapat
Polis memuru dehşet saçtı! Eşini vahşice katletti: Peş peşe tetiğe bastı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir polis memuru, boşanma aşamasındaki eşine kabusu yaşattı. Tartışma sırasında silahını çıkaran polis memuru eşine kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis memuru dehşet saçtı! Eşini vahşice katletti: Peş peşe tetiğe bastı
Zafer Mahallesi 107 sokak üzerinde bulunan bir çeyiz dükkanında meydana gelen olay kan dondurdu. İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli memuru H.D. aşamasındaki eşi Burcu Derin'in çalıştığı dükkana geldi. Burada ikili arasında çıkan tartışmada dehşet yaşandı.

Polis memuru dehşet saçtı! Eşini vahşice katletti: Peş peşe tetiğe bastı

KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

Polis memuru H.D. tabancasını çıkarıp ateş etmeye başladı. Bu sırada vücudunun değişik yerlerine kurşun isabet eden H.D. ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan kadın ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Cinnet getirip eşine kurşun yağdıran polis memuru ise meslektaşları tarafından gözaltına alındı.

Polis memuru dehşet saçtı! Eşini vahşice katletti: Peş peşe tetiğe bastı

HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan Burcu Derin, sağlık görevlilerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis memuru dehşet saçtı! Eşini vahşice katletti: Peş peşe tetiğe bastı
