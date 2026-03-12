İş yerlerini kurşun yağmuruna tutmuşlardı! 4 çete mensubu yakalandı

Megakent İstanbul'da çeşitli suçlarla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından önemli bir çalışmaya imza atıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmada, hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan ve yurt dışında cezaevinde tutuklu bulunan bir kişinin öncülük ettiği suç örgütü üyelerinin faaliyetleri takibe alındı.

SİLAHLI SALDIRI VE YAĞMA OLAYLARINA KARIŞMIŞLAR

Yapılan incelemelerde, dün Maltepe ilçesinde araç yakma eylemi ile 3 Mart tarihinde Avcılar'da bulunan bir kafeye yönelik kurşunlama olayı ve yine aynı ilçede 5 Mart Perşembe günü başka bir kafeye yönelik silahlı saldırının faillerinin aynı çetenin dertleri olduğu tespit edildi.

Polis, söz konusu saldırıların ardından 3 farklı eylemi gerçekleştirdikten sonra firar eden suç ağının mensuplarının peşine düştü. Ekipler, bu kapsamda dün sabah saatlerinde birden fazla adrese operasyon düzenledi. Baskınlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, bu kişilerin ikametlerinde yapılan aramada, eylemlerde kullanılan çalıntı plakalar ve kasklar ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan kişilerle ilgili yürütülen tahkikat devam ederken, birden fazla iş yerine silahlı saldırı düzenlemek ve araç kundaklamakla suçlanan faillerin, eylemleri aldıkları talimat üzerine ‘haraç' motivasyonuyla gerçekleştirdikleri sanılıyor.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde sorguya çekilen 4 kişi, işlemleri tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edilecek.

Öte yandan suç ağının üyeleri tarafından iş yerlerine gerçekleştirilen silahlı saldırı ve yağma faaliyetlerinin güvenlik kameraları ortaya çıktı.