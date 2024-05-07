İskenderun Körfezi'nde şimşek gösterisi

07 May 2024 01:40 - Güncelleme : 07 May 2024 01:41

Hatay’ın İskenderun ilçesinde akşam saatlerinde şimşekle beraber yağış görsel şölen oluşturdu.



Doğu Akdeniz’de geçtiğimiz hafta sonundan itibaren etkili olmaya başlayan yağışlı hava etkisini hissettiriyor. İskenderun ve Belen ilçelerinde de gece saatlerinde kuvvetli yağışla birlikte geceyi şimşekler aydınlattı. Bir biri ardına çakan ve adeta şimşek fırtınasını andıran manzara ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. İskenderun Körfezi üzerinde çakan Şimşekler adeta geceyi gündüze çevirdi.