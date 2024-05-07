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İskenderun Körfezi'nde şimşek gösterisi

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
07 May 2024 01:40 - Güncelleme : 07 May 2024 01:41
İskenderun Körfezi&#039;nde şimşek gösterisi

Meteoroloji'nin uyardığı gibi Hatay yağışlı havanın etkisi altına girdi. İskenderun Körfez semalarında çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde akşam saatlerinde şimşekle beraber yağış görsel şölen oluşturdu.

Doğu Akdeniz’de geçtiğimiz hafta sonundan itibaren etkili olmaya başlayan yağışlı hava etkisini hissettiriyor. İskenderun ve Belen ilçelerinde de gece saatlerinde kuvvetli yağışla birlikte geceyi şimşekler aydınlattı. Bir biri ardına çakan ve adeta şimşek fırtınasını andıran manzara ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. İskenderun Körfezi üzerinde çakan Şimşekler adeta geceyi gündüze çevirdi.

İskenderun Körfezi'nde şimşek gösterisi - 1. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
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