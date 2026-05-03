Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

İspanya Başbakanı Sanchez'in bulunduğu uçak Ankara'ya acil iniş yaptı!

Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için Ermenistan'a giden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’i taşıyan uçak, teknik bir arıza nedeniyle Ankara’ya acil iniş yaptı. Önemli bir sorun olmadığı belirtilen arıza sonrası Sanchez'in sabah saatlerinde Erivan'a hareket etmesi bekleniyor.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.05.2026
saat ikonu 23:31
|
GÜNCELLEME:
03.05.2026
saat ikonu 23:31

İspanya'nın resmi haber ajansı EFE, toplantısı için Madrid'den 'ın başkenti Erivan'a giden İspanya Başbakanı 'i taşıyan uçağın, teknik bir sebepten dolayı 'ya acil iniş yaptığını duyurdu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i taşıyan uçağın teknik bir sebepten dolayı Ankara'ya acil iniş yaptığı duyuruldu.
Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için Ermenistan'ın başkenti Erivan'a giden Başbakan Sanchez'i taşıyan Airbus A310 tipi resmi uçak, teknik bir arıza nedeniyle Ankara'ya indi.
Teknik arızanın önemli olmadığı belirtildi.
Sanchez'in geceyi Ankara'da geçireceği ve sabah erken saatte Erivan'a geçeceği bilgisi paylaşıldı.
Sanchez daha önce de 4 Eylül 2025'te Paris'te yapılan bir toplantıya uçak arızası nedeniyle katılamamıştı.
ERİVAN YOLUNDA TEKNİK ARIZA

EFE'nin Başbakanlık kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için Ermenistan'a giden Başbakan Pedro Sanchez'i taşıyan Airbus A310 tipi resmi uçağın yaşanan teknik bir sorun nedeniyle Ankara'ya acil iniş yaptığı bildirildi.

GECEYİ ANKARA'DA GEÇİRECEK

Teknik arızanın önemli olmadığı ancak protokolün uygulandığı belirtilirken, Sanchez'in geceyi Ankara'da geçireceği ve sabah erken saatte Erivan'a geçeceği bilgisi paylaşıldı.

DAHA ÖNCE DE BENZER BİR SORUN YAŞANMIŞTI

Sanchez, son olarak 4 Eylül 2025 tarihinde Paris'te yapılan Ukrayna ile ilgili bir toplantıya da uçak arızası nedeniyle katılamamıştı.

İspanya Başbakanını taşıyan Falcon tipi uçak, meydana gelen teknik arızadan dolayı havada Madrid'e geri dönüş yapmış ve Sanchez, o toplantıya internetten bağlantıyla katılabilmişti.

