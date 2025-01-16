İsrail ateşkes öncesi saldırılara devam etti! Esirlerin olduğu binayı vurdu

16 Ocak 2025 20:53 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 21:04

İsrail, 19 Ocak'ta başlaması beklenen ateşkes ve esir değişim anlaşması öncesi Gazze'de serbest bırakılacaklar esirlerden birinin olduğu binayı bombaladı.

Ateşkes duyurusunun ardından İsrail'in katliamları durmadı! Filistinliler hem korkuyu hem sevinci bir arada yaşıyor

Ateşkes duyurusunun ardından İsrail'in katliamları durmadı! Filistinliler hem korkuyu hem sevinci bir arada yaşıyor

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İsrail ile Hamas​ arasında Gazze​'de sağlanan ateşkes ve esir değişimi anlaşması 15 Ocak'ta imzalandı. Üç aşamalı olarak planlanan bu anlaşmanın, 19 Ocak Pazar günü uygulamaya konulacağı belirtildi. Anlaşmaya günler kala İsrail'den Gazze'ye saldırılar da devam etti.

ESİR KADIN HEDEF ALINDI!

Saldırının ardından Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegram üzerinden paylaştığı video mesajında açıklamalar yaptı. Ebu Ubeyde, anlaşmanın açıklanmasının ardından İsrail ordusunun, anlaşmanın ilk aşamasında serbest bırakılması planlanan bir kadın esirin bulunduğu yeri hedef aldığını iddia etti.

Kadın esirin sağlık durumu hakkında bilgi vermeyen Ebu Ubeyde, İsrail’in bu aşamada gerçekleştireceği herhangi bir saldırının ya da bombardımanın, esirlerin özgürlüğe kavuşma sürecini trajik bir hale dönüştürebileceği uyarısında bulundu.

CAN KAYBI 50 BİNE DAYANDI!

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 46 bin 707 Filistinli öldü, 110 bin 265 kişi yaralandı.