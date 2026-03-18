Gündem

Editor
 | Baran Aksoy

İsrail'e lojistik destek iddialarına DMM'den yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye’nin İsrail’e lojistik sağlayacağı ve yabancı ülkelere ait silahların Türkiye üzerinden geçirilmesine izin verildiği yönündeki iddiaları yalanladı.

GİRİŞ:
18.03.2026
saat ikonu 15:40
|
GÜNCELLEME:
18.03.2026
saat ikonu 16:42

Sosyal medyada yayılan ve Türkiye'nin İsrail'e lojistik destek sağlayacağı yönündeki iddialara İletişim Başkanlığı'ndan cevap gecikmedi. DMM, söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İsrail'e lojistik destek iddialarına DMM'den yalanlama

İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin İsrail'e lojistik destek sağlayacağı veya yabancı ülkelere ait silahların Türkiye üzerinden geçirilmesine izin verildiği yönündeki sosyal medyadaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklamıştır.
İletişim Başkanlığı, söz konusu iddiaları 'açık bir dezenformasyon' olarak nitelendirmiştir.
17 Mart 2026 tarihli ve 33199 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile harp araç ve gereçleri, silah, mühimmat ve askerî patlayıcı maddelerin Türkiye üzerinden transit geçişi serbest bırakılmamıştır.
Bu işlemlerin Ticaret Bakanlığı tarafından verilecek uygunluk yazısına bağlanarak ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda izne ve denetime tabi hale getirildiği belirtilmiştir.
Düzenlemenin, transit geçiş ve transit ticaret kapsamında yeniden ihracatta yetkili kurum konusunda yaşanan belirsizliklerin giderilmesi ve gümrük sahalarında araçların uzun süre beklemesini önlemek amacıyla yapıldığı ifade edilmiştir.
Bu düzenlemenin, bölgede yaşanan güncel gelişmelerle herhangi bir ilgisi bulunmadığı açıklanmıştır.
"AÇIK BİR DEZENFORMASYONDUR"

DMM'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye’nin, İsrail’e lojistik sağlayacağı veya yabancı ülkelere ait silahların Türkiye üzerinden geçirilmesine izin verildiği” yönündeki iddialar açık bir dezenformasyondur.

17 Mart 2026 tarihli ve 33199 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile harp araç ve gereçleri, silah, mühimmat ve askerî patlayıcı maddelerin Türkiye üzerinden transit geçişi serbest bırakılmamış; aksine bu işlemler Ticaret Bakanlığı tarafından verilecek uygunluk yazısına bağlanarak ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda izne ve denetime tabi hale getirilmiştir.

Düzenleme, transit geçiş ve transit ticaret kapsamında yeniden ihracatta yetkili kurum konusunda uygulamada yaşanan belirsizliklerin giderilmesi ve gümrük sahalarında araçların uzun süre beklemesini önlemek amacıyla yapılmış olup, bölgede yaşanan güncel gelişmelerle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır"

https://x.com/dmmiletisim/status/2034237903467868319

