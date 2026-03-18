Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda açıklamada, son günlerde bazı sosyal medya mecralarında Bakanlığın ismi kullanılarak "Bayram müjdesi! 4.500 TL destek hesaplara yatıyor" şeklinde paylaşımların asılsız olduğu aktarıldı. Bakanlık, söz konusu paylaşımların vatandaşların kişisel verilerini ele geçirme amacı taşıdığına dikkat çekti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ 4 bin 500 TL bayram desteği iddiası! Bakanlıktan yalanlama geldi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan ve Bakanlığın ismini kullanarak 4.500 TL destek ödemesi yapılacağı yönündeki paylaşımların asılsız olduğunu ve kişisel veri toplama amacı taşıdığını duyurdu. Bakanlığa atıf yapılarak “Bayram müjdesi! 4.500 TL destek hesaplara yatıyor” şeklinde paylaşımlar asılsızdır. Bu tür paylaşımların vatandaşların kişisel verilerini ele geçirme amacı taşıdığı belirtildi. Bakanlık, söz konusu kişiler hakkında hukuki girişimlerde bulunduğunu açıkladı. Vatandaşların güncel ve doğru bilgilere Bakanlığın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla ulaşabileceği ifade edildi.

"PAYLAŞIMLAR ASILSIZDIR"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı sosyal medya hesaplarında bakanlığımıza atıf yapılarak “Bayram müjdesi! 4.500 TL destek hesaplara yatıyor” şeklinde yer alan paylaşımlar asılsızdır.

Vatandaşlarımızın kişisel verilerini ele geçirmek amacıyla bu tür paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında gerekli hukuki girişimlerde bulunuyoruz. Vatandaşlarımız, sosyal hizmetlerimiz ve sosyal yardımlarımız hakkındaki güncel ve doğru bilgilere resmi internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla ulaşabilir"

https://x.com/tcailesosyal/status/2034217153423921365