Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

4 bin 500 TL bayram desteği iddiası! Bakanlıktan yalanlama geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı sosyal medya hesaplarında "4 bin 500 TL bayram desteği" ödemelerine ilişkin yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını aktardı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.03.2026
saat ikonu 14:12
|
GÜNCELLEME:
18.03.2026
saat ikonu 14:14

'nda açıklamada, son günlerde bazı sosyal medya mecralarında Bakanlığın ismi kullanılarak "Bayram müjdesi! 4.500 TL destek hesaplara yatıyor" şeklinde paylaşımların asılsız olduğu aktarıldı. Bakanlık, söz konusu paylaşımların vatandaşların kişisel verilerini ele geçirme amacı taşıdığına dikkat çekti.

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan ve Bakanlığın ismini kullanarak 4.500 TL destek ödemesi yapılacağı yönündeki paylaşımların asılsız olduğunu ve kişisel veri toplama amacı taşıdığını duyurdu.
Bakanlığa atıf yapılarak “Bayram müjdesi! 4.500 TL destek hesaplara yatıyor” şeklinde paylaşımlar asılsızdır.
Bu tür paylaşımların vatandaşların kişisel verilerini ele geçirme amacı taşıdığı belirtildi.
Bakanlık, söz konusu kişiler hakkında hukuki girişimlerde bulunduğunu açıkladı.
Vatandaşların güncel ve doğru bilgilere Bakanlığın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla ulaşabileceği ifade edildi.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

"PAYLAŞIMLAR ASILSIZDIR"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı sosyal medya hesaplarında bakanlığımıza atıf yapılarak “Bayram müjdesi! 4.500 TL destek hesaplara yatıyor” şeklinde yer alan paylaşımlar asılsızdır.

Vatandaşlarımızın kişisel verilerini ele geçirmek amacıyla bu tür paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında gerekli hukuki girişimlerde bulunuyoruz. Vatandaşlarımız, sosyal hizmetlerimiz ve sosyal yardımlarımız hakkındaki güncel ve doğru bilgilere resmi internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla ulaşabilir"

https://x.com/tcailesosyal/status/2034217153423921365

ETİKETLER
#dolandırıcılık
#sosyal yardım
#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Kişisel Veri Güvenliği
#Asılsız Paylaşım
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.