4 bin 500 TL bayram desteği iddiası! Bakanlıktan yalanlama geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda açıklamada, son günlerde bazı sosyal medya mecralarında Bakanlığın ismi kullanılarak "Bayram müjdesi! 4.500 TL destek hesaplara yatıyor" şeklinde paylaşımların asılsız olduğu aktarıldı. Bakanlık, söz konusu paylaşımların vatandaşların kişisel verilerini ele geçirme amacı taşıdığına dikkat çekti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Bazı sosyal medya hesaplarında bakanlığımıza atıf yapılarak “Bayram müjdesi! 4.500 TL destek hesaplara yatıyor” şeklinde yer alan paylaşımlar asılsızdır.
Vatandaşlarımızın kişisel verilerini ele geçirmek amacıyla bu tür paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında gerekli hukuki girişimlerde bulunuyoruz. Vatandaşlarımız, sosyal hizmetlerimiz ve sosyal yardımlarımız hakkındaki güncel ve doğru bilgilere resmi internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla ulaşabilir"