İsrail'in alıkoyduğu 3 milletvekili İstanbul'da

İsrail'in hukuksuz biçimde müdahale ettiği Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemide yer alan milletvekilleri Sema Silkin Ün, Mehmet Atmaca ve Necmettin Çalışkan Türkiye'ye geldi.

Milletvekilleri, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bulanan Ben Gurion Havalimanı'ndan Azerbaycan Havayolları'na ait uçakla öğlen saatlerinde Başkent Bakü'ye gitti.

Yeni Yol Partisinden Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ve Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, daha sonra Bakü'den kalkan Azerbaycan Havayolları'na ait uçakla 22.20'de İstanbul Havalimanı'na indi.

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA: 18 TÜRK VATANDAŞI DAHA GELECEK

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki 18 Türk vatandaşının yarın öğlen düzenlenecek özel seferle Türkiye'ye dönmesinin öngörüldüğünü açıkladı.

Keçeli, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Diğer 18 vatandaşımızın Türk Hava Yolları tarafından düzenlenecek özel seferle yarın öğleden sonra ülkemize gelmeleri öngörülüyor." ifadesini kullandı.

Söz konusu seferle üçüncü ülke vatandaşı olan yaklaşık 80 aktivistin de tahliye edilmesinin planlandığı belirtilen paylaşımda, İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu'na ait teknelerde bulunan üç Türk milletvekilinin bu akşam Türkiye'ye döndüğü kaydedildi.