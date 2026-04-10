Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

İsrail'in Sumud Filosu baskınıyla ilgili iddianame! Akın Gürlek: Netanyahu'nun soykırım suçu da karşılık bulacak

Gazze'ye insani yardım taşıyan Sumud Filosu'na İsrail askerlerinin silahlı müdahalesine soruşturmada 35 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek konuyla ilgili "Netanyahu ve katliam şebekesinin soykırım gibi ağır filleri de hukuk önünde mutlaka karşılık bulacaktır." açıklamasında bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
İsrail'in Sumud Filosu baskınıyla ilgili iddianame! Akın Gürlek: Netanyahu'nun soykırım suçu da karşılık bulacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.04.2026
saat ikonu 20:55
|
GÜNCELLEME:
10.04.2026
saat ikonu 21:08

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndaki gemilere İsrail güçlerinin silahlı müdahalesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında düzenlendi.

HABERİN ÖZETİ

İsrail'in Sumud Filosu baskınıyla ilgili iddianame! Akın Gürlek: Netanyahu'nun soykırım suçu da karşılık bulacak

Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail güçlerinin müdahalesiyle ilgili 35 şüpheli hakkında 'insanlığa karşı suç', 'soykırım' gibi suçlardan iddianame düzenledi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazze'ye insani yardım ulaştıran Küresel Sumud Filosu'ndaki gemilere İsrail güçlerinin silahlı müdahalesine ilişkin soruşturma başlattı.
Soruşturma sonucunda, hukuki meşruiyeti bulunmayan ağır silahlı müdahalede rol aldıkları tespit edilen 35 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.
İddianamede şüpheliler hakkında 'insanlığa karşı suç', 'soykırım', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'kasten yaralama', 'eziyet', 'nitelikli yağma', 'mala zarar verme' ve 'ulaşım araçlarının alıkonulması' suçlamaları yer alıyor.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, iddianamenin kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, Türk adaletinin kararlı iradesini ve zulme karşı duruşunu vurguladı.
Bakan Gürlek, Netanyahu ve 'katliam şebekesi'nin eylemlerinin hukuk önünde karşılık bulacağını belirtti.
Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.

"HUKUKİ MEŞRUİYETİ BULUNMAYAN AĞIR SİLAHLI MÜDAHALE"

Başsavcılıktan yapılan açıklamada Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan ve kamuoyunda "Küresel Sumud Filosu" olarak anılan sivil deniz organizasyonunda yer alan gemilere, uluslararası sularda seyir halinde bulundukları sırada İsrail güvenlik unsurlarınca hukuki meşruiyeti bulunmayan, ağır ve sistematik nitelik taşıyan silahlı müdahalede bulunulduğu hatırlatıldı.

İsrail'in Sumud Filosu baskınıyla ilgili iddianame! Akın Gürlek: Netanyahu'nun soykırım suçu da karşılık bulacak

Açıklamada, söz konusu müdahaleyle gemilerin zorla durdurulması, sivillerin cebir ve şiddet kullanılarak alıkonulması, fiziksel saldırıya uğramaları ve insan onuruyla bağdaşmayan muamelelere maruz bırakılmaları suretiyle uluslararası hukukun en temel normlarının açık ve ağır ihlali niteliğinde olduğu kaydedildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu eylemlerin planlanması ve icrasında rol aldıkları tespit edilen ve bir kısmı hakkında yakalama kararı bulunan 35 şüpheli hakkında, "insanlığa karşı suç", "soykırım", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten yaralama", "eziyet", "nitelikli yağma", "mala zarar verme" ve "ulaşım araçlarının alıkonulması" suçlarından iddianame düzenlendiği belirtildi.

İsrail'in Sumud Filosu baskınıyla ilgili iddianame! Akın Gürlek: Netanyahu'nun soykırım suçu da karşılık bulacak

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Gelişme üzerine Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya üzerinden bir açıklamada bulundu.

Gürlek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Gazze’ye insani yardım götüren Sumud filosuna yönelik İsrail'in barbarca saldırısına ilişkin hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle önemli bir yargılama süreci başlamıştır.

İsrail'in Sumud Filosu baskınıyla ilgili iddianame! Akın Gürlek: Netanyahu'nun soykırım suçu da karşılık bulacak

Görev yaptığım dönemde başlattığımız bu tarihi nitelikteki soruşturmanın yargılama aşamasına gelmesi, Türk adaletinin uluslararası hukuk temelinde ortaya koyduğu kararlı iradenin somut bir göstergesidir.

"TÜRKİYE HUKUK ZEMİNİNDE DE ZULME KARŞI DURUŞUNU NET BİÇİMDE ORTAYA KOYUYOR"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yalnızca diplomasi alanında değil, hukuk zemininde de zulme karşı duruşunu açık ve net biçimde ortaya koymaktadır.

Hiç kimse, işlediği suçun ağırlığını makamının arkasına saklayamaz. Netanyahu ve beraberindeki katliam şebekesinin; sivillere yönelik planlı ve sistematik saldırıları, insanlığa karşı suçlar, soykırım, işkence ve yağma gibi ağır fiilleri de hukuk önünde mutlaka karşılık bulacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın ve insanlığın ortak vicdanını yaralayan her eylemin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Adaletin tesisi için hukuk içinde, kararlı mücadelemizi sürdüreceğiz."

ETİKETLER
#iddianame
#Gazze İnsani Yardım Vakfı
#İnsanlığa Karşı Suç
#Küresel Sumud Filosu
#İsrail Müdahalesi
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.