İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Dönmez'den yeni operasyon sinyali! 'Kapsamı çok geniş olacak'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez Çağlayan Adalet sarayında düzenlediği basın toplantısında birçok konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Dönmez ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları hakkında "Bu dosyada yeni operasyonlar olacak. İşin içerisinde ünlülerin ve iş adamlarının olduğu yeni veriler elde ettikçe savcılığımıza davet edilecekler" dedi. Bahis operasyonlarının ise futbolla sınırlı kalmayacağı diğer alanlara da sıçrayacağı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Dönmez'den yeni operasyon sinyali! 'Kapsamı çok geniş olacak'
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.04.2026
saat ikonu 10:58
|
GÜNCELLEME:
10.04.2026
saat ikonu 11:53

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı , Çağlayan Adalet sarayında basın toplantısı düzenledi. Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarından suç örgütlerine, suça sürüklenen çocuklardan bahis operasyonuna kadar birçok konuda açıklamalarda bulunan Dönmez operasyonların devam edeceğini belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, ünlülere yönelik devam eden uyuşturucu operasyonları hakkında açıklamalarda bulundu.
Ünlüler uyuşturucu dosyası kapsamında bugüne kadar toplam 255 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Şüphelilerin 219'unun Adli Tıp Kurumu'nda işlemi yapıldı.
169 şüphelide uyuşturucu maddeye rastlanıldı.
Son 2 ayda 400 torbacı tutuklandı.
Uyuşturucu dosyasında 32 şüpheli tutuklandı.
İşin içerisinde ünlülerin ve iş adamlarının olduğu yeni operasyonlar yapılacak.
UYUŞTURUCU SORUŞTURMALARI

" uyuşturucu dosyası olarak bilinen dosya kapsamında da bugüne kadar toplam 255 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bu şüphelilerin 219’u hakkında Adli Tıp Kurumu’nda işlemi yapıldı. 169 şüphelide uyuşturucu maddeye rastlanılmıştır. Son 2 ayda 400 tutuklandı. Uyuşturucu dosyasında 32 şüpheli tutuklandı. Bu dosyada yeni yeni operasyonlar olacak. İşin içerisinde ünlülerin ve iş adamlarının olduğu yeni veriler elde ettikçe savcılığımıza davet edilecekler.

Asıl amacımız daha üstlere ulaşmak. Bizim asıl ciddiyet ile yaklaştığımız konu bu. Amacımız ifşa değil. Narkotik konusunda uyuşturucu baronu olarak adlandırabileceğimiz kişilerle ilgili Interpol ile bağlantılar kurduk. Bu bizim ülkemiz adına çok büyük bir artı. Karşılıklı uluslararası soruşturma yöntemi geliştirdik. Ünlüler örnek alınan özenilen insanlar. Toplumda ve ailelerde farkındalığın arttığını düşünüyoruz. Narkotik operasyonlarımız devam edecek."

SUÇ ÖRGÜTLERİ

"Barış Boyun örgütüyle ilgili birleştirme talebiyle tek dava yürütülmesi sağlandı. Örgüt liderinin İtalya’da yakalanması ve iade süreci ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Toplam 763 kişi hakkında kamu davası açıldı. Daltonlar hakkında toplam 181 kişi hakkında kamu davası açıldı."

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR

"Suç örgütü grupları, isimlerinin iyi ya da kötü şekilde reklam edilmesinden hoşlanıyor. Hedef kitlesi çocuklar. Bakanlığımız bu konuda, suça sürüklenen çocuklara yönelik yasal düzenlemeleri yapıyorlar. Ceza miktarlarını da arttıracaklar."

FİYAT HAREKETLİLİĞİ

Hepimizin cebini ilgilendiren temel gıda ürünlerinin fiyatıyla ilgili çalışmalar tarafımızca yürütülmektedir. Ticari hayatı da olumsuz etkilemeden hukuka uygun şekilde olağan dışı fiyat hareketlerini incelemeye aldık. Kırmızı, beyaz et ve sebzelerde oluşan fiyat hareketliliğini incelemeye aldık. Ticaret Bakanlığı ve diğer kamu kuruluşları ile koordinasyonlu çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

BAHİS OPERASYONLARI

"Yasadışı bahisten elde edilen gelirlere yönelik başlattığımız soruşturmalar kapsamında özellikle ödeme kuruluşlarına yönelik şüpheler doğdu. Ödeme kuruluşlarına yapılan soruşturmalarımız var. Perde arkasında da örneğin yazılım hizmeti veren kuruluşlara da operasyon yaptık. Son bir buçuk yılda 8 ödeme kuruluşuna operasyon düzenlendik. 255 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 108 şüpheli tutuklandı. Pos tefeciliği suçuna iştirak eden ödeme kuruluşlarına yönelik işlemler sürüyor.

Sporda bahis soruşturması kapsamında 129 şüpheli hakkında çalışma yapıldı. 56 şüpheli hakkında dava açıldı. TFF’nin verdiği veriler bizim için önemli. Spor Toto’dan gelen veriler de bizim için çok önemli. Bu konu sadece futbol değil diğer alanlara da sıçrayabilir. İncelemeler sürüyor.

Bahis konusunda elimizdeki verilerle çok kapsamlı bir hazırlığımız var. Bahis konusunda büyük yeni soruşturmalarımız yakın zamanda meyvesini verecek. Biz elde ettiğimiz verilerden çok mutlu olduk. Bahis sisteminin tamamen çökertilmesine gidecek. Kapsamı çok geniş olacak, şimdiden söyleyeyim."

BELEDİYELERE YÖNELİK SORUŞTURMALAR

İştiraklere yönelik incelemeler sürüyor. Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa soruşturmalarının sonuna geldik. Bana 2 hafta diye söz verildi. Bana verilen söz doğrultusunda 2 haftada iddianamesinin yazılması bekleniyor."

LEVENT'TEKİ SALDIRI GİRİŞİMİ

"Terör suçlarında o an o şüpheliye temas eden kim varsa incelemeye alınır. Şüpheli sayısı 16 ama 17-18 diye devam edebilir. Şu an adliyeye getirilen şüpheli yok."

