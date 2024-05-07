İsrailli Bakan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şikayet etti! "Gerekeni yapın"

07 May 2024 13:46 - Güncelleme : 07 May 2024 13:53

Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama: Türkiye İsrail ile tüm ticari ilişkileri durdurdu!

Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama: Türkiye İsrail ile tüm ticari ilişkileri durdurdu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail ile ticaret hakkında net mesaj: O iş bitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail ile ticaret hakkında net mesaj: O iş bitti

İsrail’in 210 günü aşkın süredir Gazze’de gerçekleştirdiği saldırılar sonrasında, Türkiye her fırsatta ve platformda İsrail’in saldırılarına karşı en fazla tepki gösteren ülke oldu. Türkiye’nin İsrail’e karşı aldığı kararların en sonuncusu ise tamamen ticareti sonlandırmak oldu.

Türkiye’nin aldığı bu karar sonrasında Netenyahu hükümetinde görev yapan Maliye Bakanı Bazalel Smotrich, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında Netenyahu’ya bir mektup yazdı. Erdoğan hakkında ‘Yahudi düşmanı’ ifadesinin geçtiği mektupta, Türkiye’nin ateşkes görüşmelerinde gayriresmi şekilde bulunduğu ve derhal çıkarılması gerektiği ifade edildi. Smotrich, Türkiye'nin İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan davaya müdahil olmasından da duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

“ERDOĞAN İSRAİL DÜŞMANLIĞINI DÜNYADA YAYAN KİŞİ”

İsrail medyasında yer alan habere göre mektubun devamında şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhurbaşkanı antisemitizmin ve İsrail nefretinin dünyada yayılmasına yardımcı olan isimlerin başında geliyor. Yahudi düşmanı Erdoğan’ın temsilcilerinin barış görüşmelerine katıldığını şaşkınlıkla öğrendim. Bu görüşmelerin iptal edilmesini her türlü tartışmanın veya ilişkinin boykot edilmesi gerektiğini ifade etmek isterim.

Ayrıca Türkiye, Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail’e karşı açılan davalara katıldı. İsrail ile tüm mali bağlarını da kesti. Tayyip Erdoğan radikal İslam teröründen yana oldu. Adeta dünya barışını tehdit etmektedir.

Türkiye’nin barış görüşmelerine katılımı da Erdoğan’a uluslararası bir meşrutiyet sağlamakla birlikte İsrail’in ulusal güvenliğine ağır darbe vurmaktadır. Çok geç olmadan İsrail’in, düşmanlarına karşı amansız savaşın, cesaretin, ulusal gurur ve haysiyetin doğal yoluna dönmesi gerekmektedir."