Hava Durumu
19°
Gündem
 Onur Kaya

İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak! Meteoroloji saat vererek uyardı

Meteoroloji'den alınan tahminlere göre; 5 bölgede İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu birçok ilde sağanak yağış etkili olacak. Yağmur için saat veren Meteoroloji, 17 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Ayrıca sıcaklık 4 ila 6 derece azalacak.

29.09.2025
29.09.2025
saat ikonu 07:54

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, (Edirne dışında), , Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye, Konya, Aksaray, Nevşehir, Yozgat çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Aydın, Uşak, Afyonkarahisar, Kırıkkale, Nevşehir ve Yozgat çevreleri ile Çanakkale’nin doğu, İzmir ve Ankara'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIK AZALIYOR

Hava sıcaklığının, yurdun kuzeybatı kesimlerinde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

ise kuzey kesimlerde kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

17 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Yağışların Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Aydın, Uşak, Afyonkarahisar, Kırıkkale ve Yozgat çevreleri ile Çanakkale’nin doğu, İzmir ve Ankara'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı iller; İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Zonguldak, Düzce, Karabük, Bartın, Sinop, Bolu ve Kastamonu.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU (29 EYLÜL 2025)

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Edirne dışında) aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

  • İSTANBUL °C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
  • BURSA °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
  • ÇANAKKALE °C, 22°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
  • KIRKLARELİ °C, 21°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Aydın, Uşak ve Afyonkarahisar çevreleri ile İzmir'in güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

  • İZMİR °C, 22°C
    Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • AFYONKARAHİSAR °C, 23°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
  • DENİZLİ °C, 28°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • MUĞLA °C, 24°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ADANA °C, 31°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ANTALYA °C, 27°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • BURDUR °C, 27°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • HATAY °C, 31°C
    Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri ile Konya, Kırıkkale, Nevşehir ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kırıkkale ve Yozgat çevreleri ile Ankara'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

  • ANKARA °C, 22°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerinde akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
  • ESKİŞEHİR °C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • KONYA °C, 27°C
    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • NEVŞEHİR °C, 25°C
    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • BOLU °C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
  • DÜZCE °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • SİNOP °C, 21°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
  • ZONGULDAK °C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları'nın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

  • AMASYA °C, 28°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • RİZE °C, 24°C
    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • SAMSUN °C, 21°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
  • TRABZON °C, 22°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • ERZURUM °C, 23°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • KARS °C, 23°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • MALATYA °C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • VAN °C, 23°C
    Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • DİYARBAKIR °C, 32°C
    Az bulutlu ve açık
  • GAZİANTEP °C, 30°C
    Az bulutlu ve açık
  • MARDİN °C, 29°C
    Az bulutlu ve açık
  • SİİRT °C, 31°C
    Az bulutlu ve açık
ETİKETLER
#hava durumu
#yağış
#rüzgar
#hava tahmini
#meteoroloji
#marmara
#ege
#Gündem
