Meteoroloji uyardı: Pazar günü itibarıyla başlıyor! Yurdun yarısı yağışa teslim olacak

İstanbul dahil Marmara Bölgesi pazar gününe yağışlı bağışlıyor. Yurdun bazı kesimlerini gün ortasında güneşli bir gün bekliyor olsa da gece saatlerinden itibaren adeta kış havasının etkisi altına girecek. Sıcaklıkların da mevsim normallerinin 4 derece kadar inmesi bekleniyor. İşte 28 Eylül Pazar hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporlarına göre pazar günü bazı bölgeler güneşli havanın tadını çıkaracak olsa da yurdun büyük bölümü hafif serin ve sağanak yağmurlu gün geçirecek. ayının başlayacağı yeni haftayla birlikte yurdun yarısı sağanak yağışlı adeta bir kış havası yaşanacak.

Meteoroloji uyardı: Pazar günü itibarıyla başlıyor! Yurdun yarısı yağışa teslim olacak

PAZAR GÜNÜ HANGİ BÖLGELERDE YAĞMUR VAR?

bölgesinin geneli yağış geçişlerinin olacağı bir gün geçirecek. İzmir'in kuzey ilçeleri, Antalya çevreleri yerel yağmurlar yaşayacak. ise pus ve sis etkisinde olacak.

Meteoroloji uyardı: Pazar günü itibarıyla başlıyor! Yurdun yarısı yağışa teslim olacak

HAVA SICAKLIĞI DÜŞÜYOR

Yurdun kuzey bölümlerinde hava sıcaklıkları 2-4 derece kadar mevsim normallerinin altına inecek. Kuzey ve kuzeydoğu yönlü rüzgarlarla daha serin bir hava hissedilebilir.

Meteoroloji uyardı: Pazar günü itibarıyla başlıyor! Yurdun yarısı yağışa teslim olacak

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

Meteoroloji uyardı: Pazar günü itibarıyla başlıyor! Yurdun yarısı yağışa teslim olacak

EGE
Parçalı ve az bulutlu zamanla kuzey kesimleri çok bulutlu gece saatlerinden sonra İzmir'in kuzey ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra kuzey ilçeleri sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batısının iç kesimlerinin, akşam saatlerinden sonra il genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimleri, akşam saatlerinden sonra il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeyinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SİNOP °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 22°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 21°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

