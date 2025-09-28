Yarın yağmur yağacak mı 29 Eylül? MGM hava durumunu paylaştı

MGM verilerine göre günlük hava durumunu öğrenebiliyoruz. Bugün sabah saatlerinden beri etkili olan kapalı hava devam ederken gözler yarın yağmur durumuna çevrildi.

YARIN YAĞMUR YAĞACAK MI 29 EYLÜL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 29 Eylül Pazartesi günü İstanbul'da yağmur beklentisi bulunuyor. Bugün akşam saatlerinde başlaması beklenen yağmurlu havanın pazartesi günü devam etmesi tahmin edilirken hava sıcaklıklarında da düşüş yaşanıyor. Bugün ve yarın İstanbul'da hava sıcaklıkları 19 derecelerde seyir ederken, hava kapalılık durumuna devam edecek.

BU GECE YAĞMUR VAR MI, YAĞACAK MI?

28 Eylül Pazar günü erken saatlerden itibaren geçerli olan kapalı hava tüm gün etkisini sürdürecek. Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Çorum çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Aydın ve Uşak çevreleri ile Çanakkale’nin doğu, İzmir'in güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklenmekte. Verilere göre bu akşam İstanbul'da yağışın başlaması tahmin ediliyor.