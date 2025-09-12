Menü Kapat
Editor
 Onur Kaya

Meteoroloji 2 bölgeyi uyardı: Yeniden yağmur geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 12 Eylül 2025 tarihli hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ancak 2 bölgede sağanak yağış bekleniyor. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? İşte tüm ayrıntılar...

Meteoroloji 2 bölgeyi uyardı: Yeniden yağmur geliyor
Onur Kaya
12.09.2025
saat ikonu 07:46
12.09.2025
saat ikonu 08:14

Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısında (Edirne ve Kırklareli), Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri (Trabzon, Rize) ile Samsun çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji 2 bölgeyi uyardı: Yeniden yağmur geliyor

SICAKLIK NORMALİN ÜSTÜNDE

Hava sıcaklığının, yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji 2 bölgeyi uyardı: Yeniden yağmur geliyor

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Hafta sonu yurt genelinde geçecek. Doğu Karadeniz'de yerel sağanak yağışlar beklenirken diğer bölgelerde hava açık seyredecek.

Meteoroloji 2 bölgeyi uyardı: Yeniden yağmur geliyor

Meteoroloji'nin 12 Eylül 2025 tarihli raporuna göre cuma günü tahminleri şöyle...

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 30°C
Parçalı, öğle saatlerinden sonra zamanla çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı, öğle saatlerinden sonra zamanla çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji 2 bölgeyi uyardı: Yeniden yağmur geliyor

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey çevreleri parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji 2 bölgeyi uyardı: Yeniden yağmur geliyor

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

