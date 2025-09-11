Menü Kapat
25°
Yaşam
Sağanak birden bastıracak! Sıcaklıklar düşecek: İşte 11 Eylül hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahmin raporunu yayımladı. İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 30 dereceye kadar yükselecek, hafta sonu ise serin havalar geri dönecek. Öte yandan Karadeniz ve Doğu Anadolu'da ise kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. İşte 11 Eylül hava durumu...

Sağanak birden bastıracak! Sıcaklıklar düşecek: İşte 11 Eylül hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 Eylül hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre, bugün 'da hava sıcaklıkları 30 dereceye kadar yükselecek. Fakat megakentte sıcaklıklar hafta sonunun gelmesiyle düştükçe düşecek. ise ve Doğu Anadolu’da etkisini arttıracak.

Sağanak birden bastıracak! Sıcaklıklar düşecek: İşte 11 Eylül hava durumu

KUVVETLİ SAĞANAK GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Tokat ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars ve Ardahan çevreleri ile Artvin’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Sağanak birden bastıracak! Sıcaklıklar düşecek: İşte 11 Eylül hava durumu

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

Sağanak birden bastıracak! Sıcaklıklar düşecek: İşte 11 Eylül hava durumu

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Artvin'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerinde öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri ile Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzey, Hakkari çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi

DİYARBAKIR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

