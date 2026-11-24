İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), megakente su sağlayan 10 ana barajın güncel doluluk oranlarını açıkladı. 24 Kasım 2026 tarihli verilere göre İstanbul'daki barajların genel doluluk oranı yüzde 61,38 olarak ölçüldü.

Sonbahar yağışlarının su kaynaklarına etkisi yakından takip edilirken İstanbul'un barajları arasındaki doluluk farkı da güncel verilere yansıdı.

İKİ BARAJDA DOLULUK YÜZDE 15'İN ALTINDA

İstanbul'un en dolu barajı yüzde 89,64 ile Darlık Barajı oldu. Darlık'ı yüzde 78,67 ile Ömerli ve yüzde 72,02 ile Alibey barajları takip etti.

En düşük su seviyesi ise yüzde 7,52 ile Pabuçdere Barajı'nda kaydedildi. Kazandere Barajı'nın doluluk oranı da yüzde 12,74 seviyesinde kaldı.

24 KASIM 2026 İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin yayımladığı son verilere göre İstanbul'daki barajların doluluk oranları şöyle: