İstanbul Barosu başkanlık seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Ümit Kocasakal kazandı

İstanbul Barosu’nda başkanlık seçimleri için Beyoğlu’nda bulunan Haliç Kongre Merkezi’nde saat 09.00 itibarıyla oy verme işlemi yapıldı. Saat 17.00’ye kadar süren oylamada 172 sandık kuruldu.

SEÇİM TAMAMLANDI

Cumhuriyetçi Güç Birliği adayı Avukat Prof. Dr. Ümit Kocasakal, açılan sandıklarda 9 bin 970 oy alırken, Değişim İçin Avukatlar Grubu Adayı Avukat Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu 6 bin 860 oy aldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre yeni İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal oldu.