İstanbul Barosu davasında flaş karar

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile 10 yönetim kurulu üyesinin yargılandığı davada flaş bir gelişme yaşandı.

Davanın karar duruşması İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. "Terör propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılanan İstanbul Barosu kararı bugün açıklandı.

BERAATLERİNE KARAR VERİLDİ

"Terör propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılanan İstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ile yönetim kurulu üyeleri beraat etti.