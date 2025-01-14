İstanbul Barosu yönetimine dava: Yeni yönetim seçilmesi talep edildi

14 Ocak 2025 18:30 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 19:15

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında, görevlerinin sona erdirilmesi ve yeni seçim yapılması talebiyle İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı.

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında görevden alınmaları ve yerlerine yeni isimlerin atanması amacıyla savcılık tarafından dava​ hazırlandı. Ayrıca, baronun terör örgütü propagandası yaptığına dair iddialar üzerine Adalet Bakanlığı’ndan kovuşturma izni talep edildi.

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında, görevlerinin sonlandırılması ve yeni yönetim için seçim yapılması talebiyle dava açıldı. Yönetim Kurulu üyeleri Rukiye Leyla Süren, Hürrem Sönmez, Ahmet Ergin, Metin İriz, Mehmedali Barış Beşli, Yelda Koçak Urfa, Fırat Epözdemir, Ezgi Şahin Yalvarıcı, Ekrem Bilen Selimoğlu ve Bengisu Kadı Çavdar’a yönelik davaname hazırlandı.

TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALMIŞLARDI

İstanbul Barosu, PKK/YPG'li teröristlere destek olan ifadeleriyle "Türkiye'yi savaş suçu işlemekle" suçladı. Baro, terör örgütü adına faaliyet gösteren Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in ölümünü "basın mensuplarının hedef alınması" şeklinde yorumlarken, bu kişilerin "terör örgütü üyesi olmak" suçundan haklarında yakalama kararı bulunduğu ortaya çıkmıştı.