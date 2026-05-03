Panama bayraklı kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı geçişi sırasında makine arızası yaptı. Gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Boğaz trafiği durduruldu

BOĞAZ GEÇİŞİ SIRASINDA MAKİNE ARIZASI

Mısır’dan Rusya’ya seyir halinde olan "Zaltron" isimli Panama bayraklı 185 metrelik kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı geçişi sırasında Kuruçeşme önlerinde makine arızası yaptı. İhbar üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kurtarma-3, kurtarma-5 ve kurtarma-9 isimli römorkörleri sevk edildi.

TRAFİK ÇİFT YÖNLÜ ASKIYA ALINDI

Arıza nedeniyle İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı. Gemi, ekipler tarafından kurtarıldı.