Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

İstanbul büyük deprem tehdidi altında: İBB Meclisinde soru önergesi

İBB Meclisinde, İstanbul'da olası depremle ilgili çalışmalar ele alındı. Megakentin büyük bir deprem tehdidi altında olduğu belirtilerek İBB ekiplerinin yaptığı çalışmalara dair soru önergesi verildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İstanbul büyük deprem tehdidi altında: İBB Meclisinde soru önergesi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.01.2026
saat ikonu 18:45
|
GÜNCELLEME:
15.01.2026
saat ikonu 18:45

İBB Meclisi ocak ayı toplantılarının üçüncü oturumunun ana konusu İstanbul'u bekleyen deprem riski oldu. 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki binada yapılan toplantıda deprem çalışmalarına dair yönetimin çalışmaları sorgulandı.

İstanbul büyük deprem tehdidi altında: İBB Meclisinde soru önergesi

BÜYÜK DEPREM TEHDİDİ ALTINDA

Mecliste soru önergesi vermek için söz alan MHP'li Meclis Üyesi Şule Hayal, İstanbul'un, bilim insanlarının uyarıları doğrultusunda büyük bir deprem tehdidi altında olduğunu söyledi.

Şehrin dirençli hale getirilmesi için ayrılan kaynakların verimliliği ve projelerin hızının, milyonlarca vatandaşın can güvenliğini doğrudan ilgilendirdiğini anlatan Hayal, "2024 ve 2025 mali yıllarında İBB bütçesinden 'Depremle Mücadele ve Kentsel Dönüşüm' kalemine ayrılan payın, personel giderleri, reklam, tanıtım harcamaları ve fiili güçlendirme, inşaat faaliyetleri bazında dağılımı nedir? İBB ekiplerince yapılan hızlı tarama testleri sonucunda 'çökme riski en yüksek' olarak sınıflandırılan bina sayısı kaçtır? Bu binalardan kaç tanesi bugüne kadar tahliye edilmiş ve kaçı yıkılmıştır?" sorularını yöneltti.

Hayal, olası bir deprem sonrası için planlanan "Lojistik Destek Merkezleri" ve "Geçici Barınma Alanları"nın altyapısının şu an itibarıyla yüzde kaç oranında tamamlandığını da sorarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Deprem anında acil ulaşım yolu olarak belirlenen güzergahlardaki 'yol üstü otopark' işgallerinin önlenmesi ve bu yolların genişletilmesi adına son iki yılda hangi somut projeler bitirilmiştir? İBB sorumluluk ağında bulunan ve depremde yıkılma riski taşıyan kaç adet viyadük, köprü ve üst geçit bulunmaktadır? Bunların kaçında güçlendirme çalışması tamamlanmıştır? İBB Meclisinden geçen deprem ve kentsel dönüşüm odaklı imar planı değişikliklerinin kaçı belediye yönetimi tarafından uygulamaya konulmuştur? Askıda bekletilen proje var mıdır?"

Mecliste yapılan oylamada, soru önergesi kabul edildi.

İstanbul büyük deprem tehdidi altında: İBB Meclisinde soru önergesi

İSKİ ALTYAPI AĞININ DEPREME DAYANIKLILIĞINA İLİŞKİN SORU ÖNERGESİ

Soru önergesi için söz alan MHP'li Meclis Üyesi Sultan Aşkın da deprem sonrasında yangınların söndürülmesinin, içme suyu temininin ve salgın hastalıkların önlenmesinin hayati önem taşıdığını söyledi.

Aşkın, İSKİ'nin altyapı ağının depreme dayanıklılığının, İstanbul'un afet sonrası bekası için birincil öncelik olduğuna dikkati çekerek, kent genelindeki ana isale hatlarının ve şebeke borularının kaç kilometresinin depreme dayanıklı borularla değiştirildiğini ve bu değişimin toplam şebekenin yüzde kaçına tekabül ettiğini sordu.

İSKİ bünyesindeki baraj gövdeleri ve içme suyu arıtma tesislerinde deprem riskine karşı yürütülen "Yapısal güçlendirme" çalışmalarının ne aşamada olduğunu soran Aşkın, şöyle konuştu:

"6 Şubat depremlerinden sonra bu tesislerde özel bir denetim, güçlendirme çalışması yapılmış mıdır? Deprem anında gaz sızıntıları kadar riskli olan su baskınlarını ve şebeke kaybını önlemek adına, kaç adet vana noktasına 'Deprem sensörlü otomatik kapama sistemi' kurulmuştur? Olası bir afet anında şebekenin devre dışı kalması durumuna karşı, İstanbul'un kaç noktasında faal 'Acil durum su kuyusu' bulunmaktadır? Mevcut su depolarının deprem sonrası kullanım için kapasite ve dayanıklılık raporları mevcut mudur?"

Aşkın, deprem sonrasında deniz kirliliğini ve salgın hastalıkları önlemek adına, atık su tünellerinin sızdırmazlık ve dayanıklılık testlerinin yapılıp yapılmadığına ilişkin de soru yönelterek, "Hasar görmesi muhtemel hatlar için alternatif tahliye planları hazırlanmış mıdır? Arıtma tesisleri ve terfi merkezlerinin deprem sonrası elektrik kesintilerinden etkilenmemesi için kaç tesiste yüksek kapasiteli jeneratör veya bağımsız enerji kaynağı kurulumu tamamlanmıştır?" ifadelerini kullandı.

Mecliste yapılan oylamada, soru önergesinin oy birliğiyle başkanlık makamına havalesine karar verildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Balıkesir Sındırgı'da deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu
Diri fayda deprem tehlikesi! Hasan Sözbilir bölgeyi ve büyüklüğü açıkladı
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.