Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Emir Yücel

İstanbul deprem toplanma alanları! İşte güvenli bölgeler

İstanbul'da bu sabahtan itibaren toplamda 3 adet deprem meydana geldi. Son deprem ise çok şiddetli oldu. Yapılan açıklamada, depremin büyüklüğü 6,2 olarak kayda geçti. Vatandaşlara hasarlı binalara gitmemeleri konusunda uyarılar yapılırken bölgede artçılar da devam ediyor. Yaşanan depremden sonra; İstanbul deprem toplanma alanları nerelerdir? Sorusu oldukça merak konusu oldu. İşte haberin detayları….

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İstanbul deprem toplanma alanları! İşte güvenli bölgeler
KAYNAK:
Emir Yücel
|
GİRİŞ:
23.04.2025
saat ikonu 14:06
|
GÜNCELLEME:
23.04.2025
saat ikonu 14:20

İstanbul'da merkez üssü Silivri olan 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 12.49'da yaşanan büyük depremin ardından peş peşe artçı sarsıntılar da devam ediyor. Tüm İstanbul'u sokağa döken depremin ardından AFAD'tan ilk açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın." uyarısında bulunuldu.

İstanbul deprem toplanma alanları! İşte güvenli bölgeler

DEPREM TOPLANMA ALANLARI NERELERDİR?

İstanbul'da meydana gelen depremler sonrasında, vatandaşların en çok merak ettiği soruların başında 'Deprem toplanma alanları nerelerdir' sorusu geldi.

İstanbul deprem toplanma alanları! İşte güvenli bölgeler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kent genelinde vatandaşların afet sonrası güvenle bir araya gelebileceği toplanma alanlarını belirledi. Peki, İstanbul’daki deprem toplanma alanları nerede, ne kadar güvenli ve yeterli mi?

3 BİN TANE TOPLANMA ALANI!

AFAD verilerine göre, İstanbul’da yaklaşık 3.000 toplanma alanı bulunuyor. Bu alanlar, erişilebilirlik, altyapı uygunluğu (elektrik, su, kanalizasyon) ve çevresel faktörler gibi kriterler gözetilerek seçildi.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">İstanbul Marmara Denizi’nde, Silivri açıklarında meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 6.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.<br><br>İlk incelemelerimizde karayollarımızda, havalimanlarımızda, tren ve metrolarımızda…</p>&mdash; Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) <a href="https://twitter.com/a_uraloglu/status/1914987788732080546?ref_src=twsrc%5Etfw">April 23, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

İBB’nin Şehir Haritası platformunda (https://sehirharitasi.ibb.gov.tr) toplanma alanları yeşil, kapalı barınma alanları mavi, açık barınma alanları ise turuncu renkle işaretlenirken, vatandaşlar, E-Devlet üzerinden adreslerine en yakın toplanma alanını kolayca sorgulayabilir.
Popüler Toplanma Alanları
İstanbul’un farklı ilçelerinde öne çıkan toplanma alanları arasında Beşiktaş’ta Maçka Demokrasi Parkı, Kadıköy’de Özgürlük Parkı, Fatih’te Gülhane Parkı ve Bakırköy’de Botanik Parkı gibi noktalar yer alıyor.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI: HAZIRLIKLI OLUN

Uzmanlar, İstanbulluların evlerine en yakın toplanma alanını öğrenmesini ve afet çantası hazırlamasını önerirken, pilli radyo, el feneri, ilk yardım malzemeleri gibi temel ihtiyaçlar afet anında hayati önem taşıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul 6.2'lik deprem sonrası havadan böyle görüntülendi
Adıyaman'da deprem oldu! AFAD ilk verileri açıkladı
Adıyaman'da deprem! AFAD ve Kandilli'den açıklama geldi
ETİKETLER
#Yaşam
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.