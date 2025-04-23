İstanbul deprem toplanma alanları! İşte güvenli bölgeler

İstanbul'da bu sabahtan itibaren toplamda 3 adet deprem meydana geldi. Son deprem ise çok şiddetli oldu. Yapılan açıklamada, depremin büyüklüğü 6,2 olarak kayda geçti. Vatandaşlara hasarlı binalara gitmemeleri konusunda uyarılar yapılırken bölgede artçılar da devam ediyor. Yaşanan depremden sonra; İstanbul deprem toplanma alanları nerelerdir? Sorusu oldukça merak konusu oldu. İşte haberin detayları….

İstanbul'da merkez üssü Silivri olan 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 12.49'da yaşanan büyük depremin ardından peş peşe artçı sarsıntılar da devam ediyor. Tüm İstanbul'u sokağa döken depremin ardından AFAD'tan ilk açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın." uyarısında bulunuldu.

DEPREM TOPLANMA ALANLARI NERELERDİR?

İstanbul'da meydana gelen depremler sonrasında, vatandaşların en çok merak ettiği soruların başında 'Deprem toplanma alanları nerelerdir' sorusu geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kent genelinde vatandaşların afet sonrası güvenle bir araya gelebileceği toplanma alanlarını belirledi. Peki, İstanbul’daki deprem toplanma alanları nerede, ne kadar güvenli ve yeterli mi?

3 BİN TANE TOPLANMA ALANI!

AFAD verilerine göre, İstanbul’da yaklaşık 3.000 toplanma alanı bulunuyor. Bu alanlar, erişilebilirlik, altyapı uygunluğu (elektrik, su, kanalizasyon) ve çevresel faktörler gibi kriterler gözetilerek seçildi.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">İstanbul Marmara Denizi’nde, Silivri açıklarında meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 6.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.<br><br>İlk incelemelerimizde karayollarımızda, havalimanlarımızda, tren ve metrolarımızda…</p>— Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) <a href="https://twitter.com/a_uraloglu/status/1914987788732080546?ref_src=twsrc%5Etfw">April 23, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

İBB’nin Şehir Haritası platformunda (https://sehirharitasi.ibb.gov.tr) toplanma alanları yeşil, kapalı barınma alanları mavi, açık barınma alanları ise turuncu renkle işaretlenirken, vatandaşlar, E-Devlet üzerinden adreslerine en yakın toplanma alanını kolayca sorgulayabilir.

Popüler Toplanma Alanları

İstanbul’un farklı ilçelerinde öne çıkan toplanma alanları arasında Beşiktaş’ta Maçka Demokrasi Parkı, Kadıköy’de Özgürlük Parkı, Fatih’te Gülhane Parkı ve Bakırköy’de Botanik Parkı gibi noktalar yer alıyor.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI: HAZIRLIKLI OLUN

Uzmanlar, İstanbulluların evlerine en yakın toplanma alanını öğrenmesini ve afet çantası hazırlamasını önerirken, pilli radyo, el feneri, ilk yardım malzemeleri gibi temel ihtiyaçlar afet anında hayati önem taşıyor.