Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, toplam 34 kilo 400 gram kokain hidroklorür ele geçirildi.

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HABERİN ÖZETİ İstanbul Havalimanı'nda iki operasyon: 34 kilo 400 gram kokain hidroklorür ele geçirildi Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda toplam 34 kilo 400 gram kokain hidroklorür ele geçirildi. İlk operasyonda Güney Amerika'dan gelen bir yolcunun valizlerine gizlenmiş 13 kilo 480 gram sıvı kokain hidroklorür ele geçirildi. İkinci operasyonda ise Afrika'dan gelen bir yolcunun valizlerinde duş jeli şişeleri ve vazelin kutularına gizlenmiş 20 kilo 920 gram sıvı kokain hidroklorür bulundu. Ele geçirilen toplam uyuşturucu miktarı 34 kilo 400 gramdır. Olaylarla ilgili soruşturmalar Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam etmektedir.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ilk operasyonda Güney Amerika ülkesinden İstanbul Havalimanı'na gelen bir yolcu, ekipler tarafından yapılan risk analizi sonucunda şüpheli olarak değerlendirildi. Yolcuya ait kabin bagajı X-Ray cihazına sevk edildi. X-Ray taramasında tespit edilen şüpheli yoğunluklar üzerine bagaj detaylı şekilde arandı. Yapılan kontrolde, yolcunun valizlerine gizlenmiş 13 kilo 480 gram sıvı madde ele geçirildi. Madde üzerinde yapılan uyuşturucu testinde, sıvının kokain hidroklorür olduğu belirlendi.

AFRİKA'DAN GELEN YOLCU DİKKAT ÇEKTİ

İkinci operasyonda ise Afrika ülkesinden İstanbul Havalimanı'na gelen bir yolcu, risk analizi sonucunda şüpheli olarak değerlendirildi. Yolcuya ait valizlerde gerçekleştirilen aramada, duş jeli şişeleri ve vazelin kutusuna gizlenmiş 20 kilo 920 gram sıvı madde bulundu. Söz konusu madde üzerinde yapılan uyuşturucu testinde de kokain hidroklorür olduğu tespit edildi.

EKİPLERDEN KRİTİK OPERASYON

İki ayrı operasyon sonucunda toplam 34 kilo 400 gram kokain hidroklorür ele geçirilirken, uyuşturucu maddelerin Türkiye'ye sokulmasının önüne geçildi.

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin kaçakçılığın her türüne karşı mücadelesini aralıksız sürdürdüğünü belirterek, özellikle uyuşturucu kaçakçılığına yönelik operasyonların risk analizi, istihbarat ve saha çalışmalarıyla devam ettiğini bildirdi.

Olaylarla ilgili soruşturmaların Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdüğü belirtildi.