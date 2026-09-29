İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet eden ve silahlı terör örgütüne üye olan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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HABERİN ÖZETİ İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 6 şüpheli gözaltında İstanbul'da terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı şahıslara para transferi yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet eden ve silahlı terör örgütüne üye olan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. MASAK tarafından incelenen hesap hareketlerinde, şüphelilerin terör örgütleri kapsamında adli işlem gören çok sayıda şahsa para transferi yaptıkları tespit edildi. Eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 13 bin dolar, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Şüpheliler işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

TERÖRLE ALAKALI ŞAHISLARA PARA TRANSFERİ

Ekipler çalışmalarında, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerle bağlantıları bulunan şüphelilerin MASAK tarafından incelenen hesap hareketlerinde, terör örgütleri kapsamında adli işlem gören çok sayıda şahsa para transferi yaptıklarını belirledi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Çalışmalarını tamamlayan ekipler, belirledikleri adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerdeki aramalarda ise 13 bin dolar, çok sayıda dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.