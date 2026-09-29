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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 09:55
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 09:55

İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 6 şüpheli gözaltında

İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ üyelerine finansman sağladıkları öne sürülen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Farklı adreslere yapılan eş zamanlandı operasyonda 6 şüpheli gözaltında alındı.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 09:55
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 09:55

ekipleri tarafından, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet eden ve silahlı terör örgütüne üye olan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

HABERİN ÖZETİ

İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 6 şüpheli gözaltında

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı şahıslara para transferi yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet eden ve silahlı terör örgütüne üye olan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
MASAK tarafından incelenen hesap hareketlerinde, şüphelilerin terör örgütleri kapsamında adli işlem gören çok sayıda şahsa para transferi yaptıkları tespit edildi.
Eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda 13 bin dolar, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Şüpheliler işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

TERÖRLE ALAKALI ŞAHISLARA PARA TRANSFERİ

Ekipler çalışmalarında, terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerle bağlantıları bulunan şüphelilerin tarafından incelenen hesap hareketlerinde, terör örgütleri kapsamında adli işlem gören çok sayıda şahsa para transferi yaptıklarını belirledi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Çalışmalarını tamamlayan ekipler, belirledikleri adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerdeki aramalarda ise 13 bin dolar, çok sayıda dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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ETİKETLER
#MASAK
#deaş
#terörle mücadele şube müdürlüğü
#istanbul emniyet müdürlüğü
#Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun
#Gündem
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