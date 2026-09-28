İran merkezli hava yolu şirketi Caspian Airlines'e ait yolcu uçağı İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşu öncesi borcundan dolayı haczedilerek seferden çekildi.

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HABERİN ÖZETİ İstanbul Havalimanı'nda sıra dışı haciz: Caspian Airlines yolcularını indirmek zorunda kaldı İran merkezli Caspian Airlines'e ait bir yolcu uçağı, İstanbul Havalimanı'nda bir havacılık şirketine olan borcu nedeniyle haczedilerek seferden çekildi. İstanbul Havalimanı'ndan İran'a sefer yapan Caspian Airlines'in Türkiye'de bir havacılık şirketine borcu bulunuyor. Borç nedeniyle icra kararı alındı ve bu kararı uygulamak üzere alacaklı şirketin avukatları ile icra memurları havalimanına geldi. EP-KPB kuyruk tescilli uçak, yolcu alımını tamamladıktan sonra kalkışına izin verilmedi. Yolcular ve kabin ekibi uçaktan indirilerek terminale alındı. Uçağa haciz işlemi uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Havalimanı'ndan İran'a seferler yapan Caspian Airlines'in Türkiye'de bir havacılık şirketine borcundan dolayı icra kararı alındı.

YOLCULAR VE KABİN EKİBİ İNDİRİLDİ, UÇAK HACZEDİLDİ

Kararı uygulamak üzere alacaklı şirketin avukatları ve icra memurları İstanbul Havalimanı'na geldi.

Caspian Airlines'e ait EP-KPB kuyruk tescilli uçağın İran seferini yapmak üzere yolcu alımını tamamlamasının ardından, icra memurları ve şirketin avukatı uçağın kalkışına izin verilmemesini istedi.

Yolcular ve kabin ekibi uçaktan indirilerek terminale alınırken, uçağa haciz işlemi uygulandı.