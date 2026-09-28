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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 20:50
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 21:40

İstanbul Havalimanı'nda sıra dışı haciz: Caspian Airlines yolcularını indirmek zorunda kaldı

İstanbul Havalimanı'nda İran seferine hazırlanan yolcu uçağı haciz işleminden dolayı durduruldu. Caspian Airlines adlı şirketin Türkiye'deki bir havacılık şirketine borcu nedeniyle başlatılan icra işlemi üzerine uçak boşaltıldı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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İstanbul Havalimanı'nda sıra dışı haciz: Caspian Airlines yolcularını indirmek zorunda kaldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 20:50
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 21:40

merkezli hava yolu şirketi Caspian Airlines'e ait 'ndaki uçuşu öncesi borcundan dolayı haczedilerek seferden çekildi.

HABERİN ÖZETİ

İstanbul Havalimanı'nda sıra dışı haciz: Caspian Airlines yolcularını indirmek zorunda kaldı

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
İran merkezli Caspian Airlines'e ait bir yolcu uçağı, İstanbul Havalimanı'nda bir havacılık şirketine olan borcu nedeniyle haczedilerek seferden çekildi.
İstanbul Havalimanı'ndan İran'a sefer yapan Caspian Airlines'in Türkiye'de bir havacılık şirketine borcu bulunuyor.
Borç nedeniyle icra kararı alındı ve bu kararı uygulamak üzere alacaklı şirketin avukatları ile icra memurları havalimanına geldi.
EP-KPB kuyruk tescilli uçak, yolcu alımını tamamladıktan sonra kalkışına izin verilmedi.
Yolcular ve kabin ekibi uçaktan indirilerek terminale alındı.
Uçağa haciz işlemi uygulandı.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Havalimanı'ndan İran'a seferler yapan Caspian Airlines'in Türkiye'de bir havacılık şirketine borcundan dolayı icra kararı alındı.

İstanbul Havalimanı'nda sıra dışı haciz: Caspian Airlines yolcularını indirmek zorunda kaldı

YOLCULAR VE KABİN EKİBİ İNDİRİLDİ, UÇAK HACZEDİLDİ

Kararı uygulamak üzere alacaklı şirketin avukatları ve icra memurları İstanbul Havalimanı'na geldi.

Caspian Airlines'e ait EP-KPB kuyruk tescilli uçağın İran seferini yapmak üzere yolcu alımını tamamlamasının ardından, icra memurları ve şirketin avukatı uçağın kalkışına izin verilmemesini istedi.

Yolcular ve kabin ekibi uçaktan indirilerek terminale alınırken, uçağa işlemi uygulandı.

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#istanbul havalimanı
#Haciz
#iran
#Yolcu Uçağı
#Caspian Airlines
#Ekonomi
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