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Ekonomi
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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 19:29
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 19:38

THY Boeing’e 150 uçaklık sipariş verdi! İmza töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan da yer aldı

Türk Hava Yolları, ABD'nin havacılık şirketi Boeing'e 100'ü kesin 50'si ilave olmak üzere toplam 150 adede kadar Boeing 737 serisi yolcu uçağı siparişi verdi. ABD'de imzalanan anlaşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan da yer aldı.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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THY Boeing’e 150 uçaklık sipariş verdi! İmza töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan da yer aldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 19:29
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 19:38

Türk Hava Yolları, uzun vadeli büyüme stratejisi doğrultusunda ABD merkezli havacılık şirketi Boeing ile 150 adede kadar Boeing 737 MAX uçağını kapsayan sipariş anlaşmasını kesinleştirdi. Geçtiğimiz yıldan bu yana sürdürülen görüşmeler sonucunda imzalanan anlaşma, Türk Hava Yolları'nın Boeing ile bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük tek koridorlu uçak siparişi olma özelliğini taşıyor. Anlaşma ile, bayrak taşıyıcının kısa ve orta menzilli uçuş ağının güçlendirilmesi ve filo büyüme stratejisinin desteklenmesi hedefleniyor.

HABERİN ÖZETİ

THY Boeing’e 150 uçaklık sipariş verdi! İmza töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan da yer aldı

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Türk Hava Yolları, Boeing ile 100 adedi kesin, 50 adedi opsiyonlu olmak üzere 150 adede kadar Boeing 737 MAX uçağını kapsayan en büyük tek koridorlu uçak siparişi anlaşmasını kesinleştirdi.
Sipariş anlaşması, BM 81. Genel Kurul Toplantısı için ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurunda imzalandı.
Anlaşma, 100 adet kesin Boeing 737-8 siparişini, 50 adet opsiyon hakkını ve Boeing 737-10 modeline geçiş imkanını içeriyor.
Yeni Boeing 737-8 uçaklarının yakıt tüketimi ve emisyonlarda yüzde 20 azalma sağlaması bekleniyor.
Türk Hava Yolları ve AJet filosunda halihazırda 200'ün üzerinde Boeing uçağı yer alıyor.
İki şirket, uçak siparişinin yanı sıra Yetkinlik Geliştirme, Değer Oluşturma ve İş Fırsatları başlıklarını içeren bir Mutabakat Zaptı ile endüstriyel iş birliği çerçevesi oluşturdu.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.

ANLAŞMA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN HUZURUNDA GERÇEKLEŞTİ

Siparişe ilişkin anlaşma, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak üzere ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurunda gerçekleştirildi. Sipariş kapsamında 100 adet Boeing 737-8 uçağı kesin siparişe bağlanırken, ilave 50 adet Boeing 737 MAX uçağı için de opsiyon hakkı bulunuyor.

THY Boeing’e 150 uçaklık sipariş verdi! İmza töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan da yer aldı

Anlaşma ayrıca, 737 MAX ailesinin en büyük üyesi olan Boeing 737-10 modeline geçiş imkanı sunuyor. Böylece Türk Hava Yolları'nın uçuş ağındaki yolcu talebine ve operasyonel ihtiyaçlarına bağlı olarak filo kapasitesini daha esnek şekilde planlayabilmesi bekleniyor.

"YENİ BOEING 737 MAX UÇAKLARI GENİŞ UÇUŞ AĞIMIZI DESTEKLEYECEK"

Anlaşmaya ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, şu ifadeleri kullandı: "Bu anlaşma, filomuzu büyütme stratejimiz doğrultusunda attığımız önemli bir adımı temsil ediyor. Yeni Boeing 737 MAX uçakları, operasyonlarımıza daha yüksek verimlilik ve esneklik kazandırarak İstanbul'daki merkezimizden hizmet verdiğimiz geniş uçuş ağımızı destekleyecek.

Türkiye'nin havacılık ekosistemine de katkı sağlayan bu anlaşma sayesinde Boeing ile uzun yıllara dayanan iş birliğimizi daha da ileri taşımaktan memnuniyet duyuyoruz." 

THY Boeing’e 150 uçaklık sipariş verdi! İmza töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan da yer aldı

Boeing Ticari Uçaklar Başkanı ve CEO'su Stephanie Pope ise siparişe ilişkin, "Bu sipariş, Türk Hava Yolları ile uzun yıllara dayanan iş birliğimizi şekillendiren karşılıklı güveni ve ortak vizyonu yansıtıyor. İstanbul merkezli uçuş ağını büyüterek dünya genelinde daha fazla insanı daha fazla noktaya ulaştıran Türk Hava Yolları'nı ve Türkiye'nin havacılık ekosistemini desteklemeyi sürdürmekten gurur duyuyoruz" dedi.

"YENİ UÇAKLAR KISA VE ORTA MENZİLLİ OPERASYONLARI GÜÇLENDİRECEK"

Yeni uçakların, Türk Hava Yolları'nın özellikle yüksek talep gören iç ve dış hatlardaki kısa ve orta menzilli operasyonlarının güçlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor. Boeing 737-8'in menzil ve yük kapasitesi açısından sunduğu avantajların yanı sıra yakıt tüketimi ve emisyonlarda sağladığı yüzde 20'lik azalmanın, Türk Hava Yolları'nın filosunu ve uçuş ağını büyütürken değişen operasyonel ihtiyaçlarına cevap vereceği değerlendiriliyor.

Endüstriyel katılım çerçevesiyle birlikte bu anlaşma, Boeing'in Türkiye'nin havacılık ekosistemini desteklemeye yönelik uzun vadeli taahhüdünü ortaya koyarken, iki şirket arasındaki iş birliğini filo büyümesinin de ötesine taşıyor.
Türk Hava Yolları ve AJet filosunda halihazırda 737 MAX, 737 Next-Generation, 787 Dreamliner, 777 ve 777 Freighter modelleri dâhil olmak üzere 200'ün üzerinde Boeing uçağı bulunuyor. Yeni sipariş, 2025 yılında verilen 75 adet 787 Dreamliner siparişinin ardından, bayrak taşıyıcı havayolu ile Boeing arasındaki uzun yıllara dayanan iş birliğini daha da güçlendiriyor.

UÇAK SİPARİŞLERİNİN YANINDA UZUN VADELİ İŞ BİRLİĞİ KURULUYOR

Türk Hava Yolları ve Boeing, uçak siparişinin yanı sıra Türkiye'nin havacılık ekosistemine yönelik uzun vadeli iş birliklerini de sürdürüyor. İki şirket, bu yıl endüstriyel katılım alanında stratejik bir Mutabakat Zaptı imzalayarak; Yetkinlik Geliştirme, Değer Oluşturma ve İş Fırsatları olmak üzere üç temel başlık üzerine kurulu bir iş birliği çerçevesi oluşturdu. Bu kapsamda yetkinliklerin geliştirilmesi, teknoloji ve bilgi birikiminin paylaşılması, insan kaynağının gelişiminin desteklenmesi ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaların güçlendirilmesinin yanı sıra yeni endüstriyel iş birliği fırsatlarının oluşturulması hedefleniyor.

 

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