Ağustos ayında İstanbul’da göreve başlayan İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören’le samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

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HABERİN ÖZETİ İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, İhlas Holding’i ziyaret etti: 'Huzur'a tam destek İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören'i ziyaret ederek asayiş operasyonları ve Terörsüz Türkiye süreci hakkında samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Ziyarette Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç, TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki ve İhlas Haber Ajansı Haber Koordinatörü İrfan Altıkardeş de yer aldı. Tümgeneral Tataroğlu, terör gibi pek çok meselenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde çözüme kavuştuğunu belirtti. Ahmet Mücahid Ören, Jandarma Teşkilatı'na teşekkür ederek, İhlas Holding ve İhlas Medya olarak Terörsüz Türkiye sürecini desteklediklerini ifade etti. Ören, İhlas Holding'in yurttaki ve dünyadaki faaliyetleri ile ülkenin ve milletin hizmetinde olduğunu kaydetti. Tümgeneral Tataroğlu, desteklerinden ötürü İhlas Medya ailesine teşekkür etti.

Genel Yayın Koordinatörümüz Yücel Koç, TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki ve İhlas Haber Ajansı Haber Koordinatörü İrfan Altıkardeş’in de katıldığı ziyarette, asayiş operasyonları ve Terörsüz Türkiye süreci ele alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tataroğlu, terör gibi, geçmişte kangrene dönüşmüş pek çok meselenin Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın cesur ve kararlı liderliğinde çözüme kavuştuğuna dikkati çekti.

İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören ise Tümgeneral İdris Tataroğlu’na görevinde başarılar diledi. Ülkemizin asayiş ve huzuru için görev yapan Jandarma Teşkilatına teşekkür eden Ören, Terörsüz Türkiye sürecinin önemine işaret ederek, İhlas Holding ve İhlas Medya ailesi olarak bu sürecin tam destekçisi olduklarını belirtti.

İhlas Holding’in yurttaki ve dünyadaki faaliyetleri hakkında da bilgi veren Ören, kurumumuzun, başta medya olmak üzere, tüm şirketleriyle ülkemizin ve milletimizin hizmetinde olduğunu kaydetti. Tümgeneral Tataroğlu ise desteklerinden ötürü İhlas Medya ailesine teşekkür etti.