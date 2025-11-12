İstanbul Kağıthane'de korkunç patlama! Valilikten açıklama geldi

Kağıthane Yahya Kemal Mahallesindeki bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonrası doğalgaz kaynaklı olduğu düşünülen bir patlama meydana geldi.

ÇOK SAYIDA EKİP OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Çevrede paniğe yol açan olayın ardından, bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin çalışması sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ: 1 KİŞİ YARALANDI

İstanbul Valiliğinden, Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi’ndeki 6 katlı bir binanın ikinci katında meydana gelen patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, "12 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 22.00 sıralarında Kağıthane ilçesi Yahya Kemal Mahallesi Güler sokakta bulunan 6 katlı binanın 2. katında patlama meydana gelmiştir. Doğalgaz kaynaklı olduğu düşünülen patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiştir. Patlama nedeniyle meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, olayda yaralanan 1 kişi de sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Olayda yaralanan şahsın hayati tehlikesi bulunmamakta olup, patlamanın meydana geliş sebebi yapılacak incelemenin ardından tespit edilecektir" denildi.