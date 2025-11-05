Menü Kapat
Ankara'da patlama sesi son dakika! Ankara'da ne oldu?

Bugün öğle saatlerinde Ankara'da yükselen patlama sesi korku dolu anlara neden olurken sebebi belli oldu. 5 Kasım Çarşamba günü duyulan patlama sesi sonrasında Ankara'da patlama mı oldu araştırıldı.

Ankara'da patlama sesi son dakika! Ankara'da ne oldu?
Bugün meydana gelen patlamanın ardından ne oldu merak edilirken nedeni belli oldu. 'da akşam saatlerine doğru şiddetli bir meydana geldi.

ANKARA ULUS PATLAMA SESİ SON DAKİKA

5 Kasım Çarşamba günü Ankara'da yükselen patlama sesi sonrasında vatandaşlar endişeli anlar yaşadı. Patlamanın nedeni de ortaya çıktı. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin Ulus'taki binasında sisteminde gaz sıkışmasına bağlı patlama meydana geldi.

Ankara'da patlama sesi son dakika! Ankara'da ne oldu?

ANKARA ULUS PATLAMA MI OLDU?

Bugün akşama doğru yükselen patlama sesi korku dolu anlara neden oldu. Duyulan patlama sesi kısa süreli endişeli anlara neden olurken sebebi de ortaya çıktı. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin Ulus'taki binasında yangın önleme sisteminde gaz sıkışmasına bağlı patlama olurken yüksek ses bu nedenle duyuldu.

Ankara'da patlama sesi son dakika! Ankara'da ne oldu?

ANKARA'DA PATLAMA SESİ SON DAKİKA NEDEN GELDİ?

5 Kasım Çarşamba günü yükselen sesin nedeni belli oldu. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin Ulus'taki binasında yangın önleme sisteminde gaz sıkışmasına bağlı patlama yaşandı.

ANKARA PATLAMA ÖLÜ, YARALI VAR MI?

Bugün üniversitenin yangın önleme sistemlerinden birinde gaz sıkışmasına bağlı patlama yaşanırken herhangi bir can kaybı olmadığı öğrenildi. Ekipler olay yerine sevk edilirken söndürme ve soğutma işlemleri de devam ediyor.

