Güneşte patlama mı oldu şimdi ne olacak? Kuzey ışıkları Türkiye’de görülecek mi?

Güneş’in aktif alanlarından biri olan AR4274’te, son günlerde olağanüstü bir hareketlilik gözlemlendi.

Bu hareketliliğin doruk noktası, 9 Kasım’da TSİ 09.30 civarında en yüksek seviyesine ulaşan X1.7 sınıfı bir patlama ve hemen ardından 10 Kasım sabahı meydana gelen bir başka kuvvetli X sınıfı Güneş patlaması oldu.

Bilim insanları, patlamanın etkisiyle önümüzdeki birkaç gün içinde radyo sinyalleri, uydu bağlantıları, GPS sistemleri ve internet ağında kısa süreli kesintiler yaşanabileceğini ifade etti.

KUZEY IŞIKLARI TÜRKİYE’DE GÖZLEMLENECEK Mİ?

Güneş’teki bu kuvvetli patlamaların etkisiyle aurora borealis (kuzey ışıkları) normalden daha fazla güneye ilerleyebilir.

Uzmanlar, ışık kirliliğinin düşük olduğu Karadeniz ve Trakya bölgelerinde gökyüzünü izleyenlerin bu muhteşem doğa olayına şahit olabileceğini söylüyor.