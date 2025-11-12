Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Güneşte patlama mı oldu şimdi ne olacak? Kuzey ışıkları Türkiye’de görülecek mi?

Güneş’in yüzeyindeki etkin bir bölgede art arda meydana gelen şiddetli patlamalar, uzay hava izleme merkezlerini alarma geçirdi. 9 Kasım ve 10 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleşen bu güçlü patlamaların ardından, Dünya’ya doğru yoğun parçacık bulutu fırlatıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Güneşte patlama mı oldu şimdi ne olacak? Kuzey ışıkları Türkiye’de görülecek mi?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.11.2025
saat ikonu 23:17
|
GÜNCELLEME:
12.11.2025
saat ikonu 23:17

Güneş’in aktif alanlarından biri olan AR4274’te, son günlerde olağanüstü bir hareketlilik gözlemlendi.

Bu hareketliliğin doruk noktası, 9 Kasım’da TSİ 09.30 civarında en yüksek seviyesine ulaşan X1.7 sınıfı bir patlama ve hemen ardından 10 Kasım sabahı meydana gelen bir başka kuvvetli X sınıfı oldu.

Güneşte patlama mı oldu şimdi ne olacak? Kuzey ışıkları Türkiye’de görülecek mi?

Bilim insanları, patlamanın etkisiyle önümüzdeki birkaç gün içinde radyo sinyalleri, uydu bağlantıları, GPS sistemleri ve internet ağında kısa süreli kesintiler yaşanabileceğini ifade etti.

Güneşte patlama mı oldu şimdi ne olacak? Kuzey ışıkları Türkiye’de görülecek mi?

KUZEY IŞIKLARI TÜRKİYE’DE GÖZLEMLENECEK Mİ?

Güneş’teki bu kuvvetli patlamaların etkisiyle () normalden daha fazla güneye ilerleyebilir.

Uzmanlar, ışık kirliliğinin düşük olduğu Karadeniz ve Trakya bölgelerinde gökyüzünü izleyenlerin bu muhteşem doğa olayına şahit olabileceğini söylüyor.

ETİKETLER
#kuzey ışıkları
#güneş patlaması
#aurora borealis
#Ar4274
#X Sınıfı Patlama
#Radyo Sinyali
#Uydu Bağlantısı
#Ar4274
#X Sınıfı Patlama
#Radyo Sinyalleri
#Uydu Bağlantıları
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.