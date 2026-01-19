Menü Kapat
Gündem
İstanbul kara teslim oldu! Orhan Şen'den 'Risk yönetimi' açıklaması: 'Gördünüz mü ne oldu İstanbul'a'

İstanbul'da kuvvetli kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Geçtiğimiz hafta yağan kar beklenilen gibi kuvvetli olmamış, ve 'evden çıkmayın' uyarılarını yapan meteorologlar eleştirilerin hedefi olmuştu. En çok eleştirilen isimlerin başında gelen Prof. Dr. Orhan Şen, bugünkü şiddetli kar yağışının ardından açıklama yaptı. Bu kez risk değerlendirmesi yapmadıklarını belirten Şen, "Gördünüz mü ne oldu İstanbul'da" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul dahil birçok ilde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. İstanbul'da dün gece itibarıyla başlayan kar yağışı sabah saatlerinde iyice kuvvetlendi. Geçtiğimiz hafta yağan kar yağışı öncesi uzman isimlerin uyarıları abartılı bulunmuş ve oldukça eleştirilmişti. Meteorologların uyarılarından sonra İstanbul'da okullara kar arası verilirken, Prof. Dr. Orhan Şen 'evden çıkmayın' çağrısında bulunmuştu.

İstanbul kara teslim oldu! Orhan Şen'den 'Risk yönetimi' açıklaması: 'Gördünüz mü ne oldu İstanbul'a'

UZMAN İSİM ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

Bugün yapan kuvvetli kar yağışının ardından Orhan Şen sosyal medyadan yeni bir açıklama yaptı. Şen, yaptığı paylaşımlarla geçen hafta gelen tepkilere cevap verdi ve kedisi de bazı eleştirilerde bulundu.

İstanbul kara teslim oldu! Orhan Şen'den 'Risk yönetimi' açıklaması: 'Gördünüz mü ne oldu İstanbul'a'

"GÖRDÜNÜZ MÜ NE OLDU İSTANBUL'DA"

Şen, "İşiniz yoksa dışarı çıkmayın dedik. Okullar tatil olmalı dedik. Beklenen yağış olmamıştı ve meteorologlara söylenmeyen kalmamıştı. Esnafından duayen gazetecisine milletvekilinden çaycısına kadar. Bu sefer sadece kar yağacak dedik. Gördünüz mü ne oldu İstanbul'da. Şimdi o gazeteci o kişiler ne diyecekler acaba?" ifadelerini kullandı.

İstanbul kara teslim oldu! Orhan Şen'den 'Risk yönetimi' açıklaması: 'Gördünüz mü ne oldu İstanbul'a'

"BU DEFA RİSKİ YÖNETİMİ YAPMADIK"

Şen, "Geçen haftaki kar yağışında risk var işiniz yoksa dışarı çıkmayın okullarda tatil olsa iyi olur deyince biz meteorologlara hakarete varan mesajlar yaptılar. Bu defa riski yönetimi yapmadık" dedi.

AKOM saat vererek uyardı! İstanbul'da kar yağışı kuvvetlenecek: Sıcaklık eksi 3'e kadar düşecek
İstanbul'da kuvvetli kar yağışı hayatı felç etti! Trafik kilitlendi, işe gitmek isteyenler yolda kaldı
#Gündem
