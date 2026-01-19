İstanbul kara teslim oldu! Orhan Şen'den 'Risk yönetimi' açıklaması: 'Gördünüz mü ne oldu İstanbul'a'

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul dahil birçok ilde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. İstanbul'da dün gece itibarıyla başlayan kar yağışı sabah saatlerinde iyice kuvvetlendi. Geçtiğimiz hafta yağan kar yağışı öncesi uzman isimlerin uyarıları abartılı bulunmuş ve oldukça eleştirilmişti. Meteorologların uyarılarından sonra İstanbul'da okullara kar arası verilirken, Prof. Dr. Orhan Şen 'evden çıkmayın' çağrısında bulunmuştu.

UZMAN İSİM ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

Bugün yapan kuvvetli kar yağışının ardından Orhan Şen sosyal medyadan yeni bir açıklama yaptı. Şen, yaptığı paylaşımlarla geçen hafta gelen tepkilere cevap verdi ve kedisi de bazı eleştirilerde bulundu.

"GÖRDÜNÜZ MÜ NE OLDU İSTANBUL'DA"

Şen, "İşiniz yoksa dışarı çıkmayın dedik. Okullar tatil olmalı dedik. Beklenen yağış olmamıştı ve meteorologlara söylenmeyen kalmamıştı. Esnafından duayen gazetecisine milletvekilinden çaycısına kadar. Bu sefer sadece kar yağacak dedik. Gördünüz mü ne oldu İstanbul'da. Şimdi o gazeteci o kişiler ne diyecekler acaba?" ifadelerini kullandı.

"BU DEFA RİSKİ YÖNETİMİ YAPMADIK"

Şen, "Geçen haftaki kar yağışında risk var işiniz yoksa dışarı çıkmayın okullarda tatil olsa iyi olur deyince biz meteorologlara hakarete varan mesajlar yaptılar. Bu defa riski yönetimi yapmadık" dedi.