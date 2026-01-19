Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

İstanbul'da kuvvetli kar yağışı hayatı felç etti! Trafik kilitlendi, işe gitmek isteyenler yolda kaldı

Meteoroloji, AKOM ve valiliğin günlerdir yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da kuvvetli kar yağışı başladı. Dün başlayan kar yağışı sabah saatlerinde iyiden iyiye kuvvetlendi. İstanbullular güne beyaz örtü ile uyandı. Kar yağışı trafiği ise felç etti. Trafik yoğunluğu günün ilk ışıklarıyla yüzde 80'e ulaştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İHA,AA
|
GİRİŞ:
19.01.2026
saat ikonu 07:59
|
GÜNCELLEME:
19.01.2026
saat ikonu 08:39

Meteoroloji, AKOM ve valilik İstanbul için günlerdir kar yağışı uyarısı yapıyordu. Yapılan uyarıların ardından İstanbul'da dün başlayan kar yağışı bugün de etkisini gösterdi. Sabah saatlerinde kuvvetlenen yağışlar kenti beyaza bürüdü. İşe gitmek için uyanan vatandaşlar güne kar ile başladı. Aralıksız ve şiddetini arttırarak devam eden kar yağışı hayatı adeta felç etti. İşe gitmek isteyen vatandaşlar ara sokaklarda uzun süre araçlarını temizlemekle uğraşırken, bazı vatandaşların yolda yürümekte güçlük çektiği görüldü.

İstanbul'da kuvvetli kar yağışı hayatı felç etti! Trafik kilitlendi, işe gitmek isteyenler yolda kaldı

KAR YAĞIŞI HAYATI FELÇ ETTİ

Yetkililer tarafından yapılan son değerlendirmelerin ardından İstanbul genelinde bu gece ve sabah erken saatlerde kar yağışını arttırdı. Birçok ilçede sabah işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar yoğun kar yağışı ile karşılaştı. Vatandaşlar Eyüpsultan’da karla kaplanan ara sokaklarda araçlarını temizlemek için uzun süre uğraş verirken, sokaklarda güçlükle yürüdü.

İstanbul'da kuvvetli kar yağışı hayatı felç etti! Trafik kilitlendi, işe gitmek isteyenler yolda kaldı

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 80

Kar yağışının şiddetlendiği İstanbul'da trafik ise durma noktasına geldi. İBB trafik yoğunluk haritasında birçok nokta kırmızıya döndü. Alınan verilere göre; sabahın ilk ışıklarıyla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü.

İstanbul'da kuvvetli kar yağışı hayatı felç etti! Trafik kilitlendi, işe gitmek isteyenler yolda kaldı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altında rekor yükseliş! Gram altın kritik seviyede: İşte 19 Ocak 2026 güncel altın fiyatları
Bursa'da kar yağışı yol kapattı! Oylat Kaplıcaları'nda 20 araç mahsur kaldı
İstanbul ve birçok kentte kuvvetli kar yağışı! Meteoroloji tarih verdi: Günlerce lapa lapa yağacak
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.