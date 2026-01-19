İstanbul'da kuvvetli kar yağışı hayatı felç etti! Trafik kilitlendi, işe gitmek isteyenler yolda kaldı

Meteoroloji, AKOM ve valilik İstanbul için günlerdir kar yağışı uyarısı yapıyordu. Yapılan uyarıların ardından İstanbul'da dün başlayan kar yağışı bugün de etkisini gösterdi. Sabah saatlerinde kuvvetlenen yağışlar kenti beyaza bürüdü. İşe gitmek için uyanan vatandaşlar güne kar ile başladı. Aralıksız ve şiddetini arttırarak devam eden kar yağışı hayatı adeta felç etti. İşe gitmek isteyen vatandaşlar ara sokaklarda uzun süre araçlarını temizlemekle uğraşırken, bazı vatandaşların yolda yürümekte güçlük çektiği görüldü.

KAR YAĞIŞI HAYATI FELÇ ETTİ

Yetkililer tarafından yapılan son değerlendirmelerin ardından İstanbul genelinde bu gece ve sabah erken saatlerde kar yağışını arttırdı. Birçok ilçede sabah işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar yoğun kar yağışı ile karşılaştı. Vatandaşlar Eyüpsultan’da karla kaplanan ara sokaklarda araçlarını temizlemek için uzun süre uğraş verirken, sokaklarda güçlükle yürüdü.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 80

Kar yağışının şiddetlendiği İstanbul'da trafik ise durma noktasına geldi. İBB trafik yoğunluk haritasında birçok nokta kırmızıya döndü. Alınan verilere göre; sabahın ilk ışıklarıyla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü.