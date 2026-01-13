Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

İstanbul merkezli dev fuhuş operasyonu! Şüpheliler yakalandı, mağdur kadınlar kurtarıldı

İstanbul ve Kocaeli'de toplam 18 adrese eş zamanlı dev fuhuş operasyonları düzenlendi. Ekiplerin 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda gerçekleştirdiği operasyonlarda suça karıştığı belirlenen 12 şüpheli yakalanırken, 5'i Türk, 2'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 7 mağdur kadın kurtarıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İstanbul merkezli dev fuhuş operasyonu! Şüpheliler yakalandı, mağdur kadınlar kurtarıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.01.2026
saat ikonu 11:42
|
GÜNCELLEME:
13.01.2026
saat ikonu 11:45

Yurt genelinde fuhuşla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ile Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi.

Süreç sonunda suça karıştıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması, mağdur kadınların kurtarılması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla İstanbul ve Kocaeli'de 18 adrese eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlar, İstanbul'un Kartal, Pendik, Zeytinburnu, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Küçükçekmece, Maltepe, Sancaktepe ve Bağcılar ilçeleriyle Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlendi.

12 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 7 MAĞDUR KADIN KURTARILDI

Operasyonda suça karıştığı belirlenen 12 şüpheli yakalanırken, 5'i Türk, 2'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 7 mağdur kadın kurtarıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 14 cep telefonu, 14 sim kart, 1 dizüstü bilgisayar ve 14 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan kurtarılan yabancı uyruklu 2 mağdur kadın ise deport işlemleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! Emel Müftüoğlu ve Oktay Kaynarca gözaltında
AKOM, İstanbul için yeni tarih vererek uyardı! Kar yağışı bitiyor, dondurucu soğuklar geliyor
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.