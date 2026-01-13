İstanbul merkezli dev fuhuş operasyonu! Şüpheliler yakalandı, mağdur kadınlar kurtarıldı

Yurt genelinde fuhuşla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ile Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi.

Süreç sonunda suça karıştıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması, mağdur kadınların kurtarılması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla İstanbul ve Kocaeli'de 18 adrese eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlar, İstanbul'un Kartal, Pendik, Zeytinburnu, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Küçükçekmece, Maltepe, Sancaktepe ve Bağcılar ilçeleriyle Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlendi.

12 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 7 MAĞDUR KADIN KURTARILDI

Operasyonda suça karıştığı belirlenen 12 şüpheli yakalanırken, 5'i Türk, 2'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 7 mağdur kadın kurtarıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 14 cep telefonu, 14 sim kart, 1 dizüstü bilgisayar ve 14 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan kurtarılan yabancı uyruklu 2 mağdur kadın ise deport işlemleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.