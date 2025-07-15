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 | Bengül Arıca

İstanbul Valiliği duyurdu! Bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da bazı yollar 13.00 itibarıyla trafiğe kapatılacak. Valilik "15 Temmuz Şehitleri Vatan Koşusu" nedeniyle kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları açıkladı. İşte detaylar...

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İstanbul Valiliği duyurdu! Bu yollar trafiğe kapatılacak
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 09:28
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 09:38

'da Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yapılacak programlar nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği, hain darbe girişimin 9. yılında düzenlenecek olan "15 Temmuz Şehitleri Vatan Koşusu" programı kapsamında nedeniyle kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

İstanbul Valiliği duyurdu! Bu yollar trafiğe kapatılacak

BU YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

Yapılan açıklamada, "Saat 13.00 itibarıyla program bitimine kadar kapanacak yollar, Güzeltepe Caddesi-Çengelköy Caddesi kavşağı ile Beylerbeyi kavşağı arası olmak üzere; Üsküdar istikameti Çengelköy Caddesi, Yalıboyu Caddesi, Abdullahağa Caddesi tek yönlü olarak ve bu caddelere çıkan tüm yollar, Beylerbeyi Kavşağı - 15 Temmuz Köprüsü katılımı" ifadelerine yer verildi.

İstanbul Valiliği duyurdu! Bu yollar trafiğe kapatılacak

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Alternatif güzergahlar ise, "Abdullahağa Caddesi ve Yalıboyu Caddesi Beykoz ve Bosna Bulvarı İstikameti, Çengelköy Caddesi, Beykoz ve Bosna Bulvarı İstikameti, Beylerbeyi Küplüce Yolu, Beylerbeyi Çamlıca Caddesi, Güzeltepe Caddesi" şeklinde açıklandı.

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ETİKETLER
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