İstanbul Valiliği tepkilerin ardından harekete geçti! O mekan mühürlendi

Fatih'teki skandal görüntülerin ardından İstanbul Valiliği harekete geçti. Bir işletmedeki müstehcen görüntülerin sosyal medyada tepki çekti. Tepki çeken görüntülere yönelik İstanbul Valiliği'nin yaptığı açıklamada mekan ruhsatının iptal edildiği öğrenilirken görüntülerdeki şahsın gözaltına alındığı duyuruldu.

İstanbul Valiliği tepkilerin ardından harekete geçti! O mekan mühürlendi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.09.2025
13:03
|
GÜNCELLEME:
28.09.2025
13:03

Valilikten yapılan açıklamada, çeşitli sosyal medya mecralarında "'teki görüntüler 'a sıçradı" başlığıyla paylaşılan görüntülerle ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

Yapılan inceleme sonucunda söz konusu işletmenin Fatih Cankurtaran Mahallesi Akbıyık Caddesi'nde faaliyet gösterdiğinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görüntüdeki şahıs H.Ç, cumhuriyet savcısı talimatıyla müstehcenlik suçlamasıyla gözaltına alınmıştır. ⁠Adreste faaliyet gösteren işletme, ilgili birimler tarafından denetlenmiştir. Denetimler sonucunda işletmeye nargile sunumu ve açık sunumundan dolayı toplamda 120 bin 482 lira uygulanmıştır. Söz konusu işletmenin daha önce Fatih Belediyesi zabıtası tarafından amaç dışı faaliyet nedeniyle 1 ve 7 gün süreyle kapatıldığı belirlenmiş olup, aynı işletmenin üçüncü kez ruhsat hilafına faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir. Bu nedenle söz konusu iş yerine ait iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, 26 Eylül tarih ve 26440 sayılı başkanlık onayı ile iptal edilmiştir. Ruhsat iptaline istinaden iş yeri, 26 Eylül tarihinde saat 19.05 itibarıyla faaliyetten men edilmiştir."

Taciz, müstehcenlik, yasa dışı bahis! 44 şehirde dev operasyon! 99 kişi tutuklandı
Marmaris turizmi sezona dolulukla veda ediyor
