Taciz, müstehcenlik, yasa dışı bahis! 44 şehirde dev operasyon! 99 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında 44 şehirde operasyon düzenlendiğini duyurdu. Son iki haftada yapılan operasyonlarda 214 şüphelinin gözaltına alındığını aktaran Bakan Yerlikaya, şüphelilerden 99'unun tutuklandığını, 21 kişi hakkında ise adli kontrol kararı alındığını açıkladı. Şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında ise çocuk müstehcenliği, taciz, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve kara para aklama bulunuyor.

99 KİŞİ TUTUKLANDI

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Siber suçlarla mücadele kapsamında son 2 haftada 214 şüpheliyi yakaladık. 44 ilde “Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama, Nitelikli Hırsızlık" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 99 şüpheli şahıs tutuklandı. 21'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin; sosyal medya platformları üzerinden “ürün satışı” temasını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, yasa dışı bahis oynattıkları ve reklamını yaptıkları, yasa dışı bahis ve kumar sitelerine entegre halde finansal panel sistemlerini işlettikleri,

yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, müstehcen çocuk görüntüleri barındırdıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulamadan haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

ÇOK SAYIDA MATERYALE EL KONULDU

Operasyonlar sonucu; 4 adet kripto varlık cüzdanı, çok miktarda altın ve nakit para ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 Milyon TL değerinde 3 adet otomobil ile 2 adet konuta el konuldu. Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlerimizi, Polislerimizi ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum.🇹🇷 Yasa dışı bahis oynatanların ve bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların, Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimizle peşindeyiz"

https://x.com/AliYerlikaya/status/1954430903905611978