Marmaris turizmi sezona dolulukla veda ediyor

Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) Başkanı ve otel işletmecisi turizmci Cengiz Aygün, 2025 turizm sezonunu değerlendirdi. Sezonun ilk çeyreğinde bazı sıkıntılar yaşadıklarını belirten Aygün, Haziran ayından itibaren dolulukların yüzde 90 seviyesinde devam ettiğini söyledi.

Operasyonların yaklaşık 12 Kasım'a kadar süreceğini aktaran Aygün, "Bu tarih Marmaris'in geneli için geçerli değil. Çoğu otelimiz Ekim ayının 20-25'ine kadar açık kalarak sezonu tamamlayacak" dedi. Aygün, "İngiltere pazarında kayıplarımız oldu. Ancak iç pazar sayesinde doluluk oranlarımızı yüksek tuttuk. Yine de Marmaris geçmiş kayıplarını kapattı ya da eski görkemli günlerine döndü dersek, bu henüz mümkün değil" ifadelerini kullandı.

TURİZM 12 AYA ÇIKARILACAK

Marmaris'in geleceğiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Aygün, özellikle İçmeler'den Siteler Mahallesinin kıyı şeridine kadar olan bölgenin turizm potansiyeline dikkat çekti. "Bu bölgedeki tesisler kendilerini günün şartlarına uygun hale getirdiğinde Marmaris turizmine büyük katkı sağlayacaktır" dedi. Marmaris'in yalnızca deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını vurgulayan Aygün, "Ticaret Odası antik şehirler ve tarihi alanlarımızla ilgili ciddi çalışmalar yürütüyor.

Belediyemiz festivallerle tanıtımı destekliyor. Biz de konaklama sektörü temsilcileri olarak bu sürecin içindeyiz" dedi. Turizmi 12 aya yayma çalışmalarına da değinen Aygün, "Şu an yaklaşık 8 aylık bir turizm sezonumuz var. GETOB olarak 9 aya çıkarmak için çalışıyoruz. 12 ay turizm de mümkün ancak bu süreç 5-10 yıl içinde gerçekleşebilir" diye konuştu.