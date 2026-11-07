Bolu Valiliği’nin yaptığı açıklamada, Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan Kavşağı ile Yeniçağa Kavşağı arasında, O-4/29 kilometre aralığındaki 2+900 ile 0+900 kilometreleri arasında üstyapı onarım çalışması gerçekleştirileceği duyuruldu.

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HABERİN ÖZETİ İstanbul yönüne gidecekler dikkat! Anadolu Otoyolu'nda 5 günlük yol kapatması Bolu Valiliği, Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan Kavşağı ile Yeniçağa Kavşağı arasındaki üstyapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikametinin 9-13 Kasım tarihleri arasında trafiğe kapatılacağını duyurdu. Üstyapı onarım çalışması, O-4/29 kilometre aralığındaki 2+900 ile 0+900 kilometreleri arasında yapılacaktır. İstanbul istikameti 9 Kasım 2026 Pazartesi saat 08.00'den, 13 Kasım 2026 Cuma saat 17.00'ye kadar trafiğe kapalı olacaktır. Çalışmalar süresince trafik akışı karşı yönden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanacaktır. Ulaşım, 2 şerit İstanbul ve 2 şerit Ankara istikameti olacak şekilde düzenlenecektir. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, kontrollü seyretmeleri ve dikkatli olmaları istenmiştir.

9 KASIM-13 KASIM ARASI KAPANACAK

Çalışmalar kapsamında İstanbul istikametindeki yol kesiminin 9 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 08.00'den, 13 Kasım 2026 Cuma günü saat 17.00'ye kadar trafiğe kapatılacağı belirtildi. Onarım çalışmaları süresince trafik akışının karşı yönden çift yönlü ve kontrollü olarak gerçekleştirileceği kaydedildi. Bu süreçte 2 şeridin İstanbul, 2 şeridin ise Ankara istikametindeki araçların kullanımına sunulacağı ifade edildi. Açıklamada, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, kontrollü seyretmeleri ve yolculuk sırasında dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.