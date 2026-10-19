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Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 22:02
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 23:20

Büyükçekmece D-100'de yol çalışması: Bu saatlerde ulaşıma kapanacak

Büyükçekmece'de D-100 kara yolunun Işık Sitesi Durağı kesiminde iki yönde trafiğe kapatma uygulanacak. Ankara ve Edirne yönlerindeki trafik akışı başka yoldan sağlanacak.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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Büyükçekmece D-100'de yol çalışması: Bu saatlerde ulaşıma kapanacak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 22:02
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 23:20

'de D-100 kara yolunun Işık Sitesi Durağı'nın bulunduğu bölümü, devam eden çalışmalar nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde ve istikametlerinde ulaşıma kapatılacak.

HABERİN ÖZETİ

Büyükçekmece D-100'de yol çalışması: Bu saatlerde ulaşıma kapanacak

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Büyükçekmece'de D-100 kara yolunun Işık Sitesi Durağı'nın bulunduğu bölümü, yaya üst geçidi inşaat çalışmaları nedeniyle belirli saatlerde ulaşıma kapatılacak.
Çalışmalar kapsamında D-100 kara yolundaki Işık Sitesi Durağı'nın bulunduğu alan Ankara ve Edirne istikametlerinde ulaşıma kapatılacak.
Kapatma işlemi 22.00 ile yarın 06.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Trafik akışı, kapatma süresince İstanbul ile Silivri caddelerinden kontrollü sağlanacak.
Çalışmaların mevcut yaya üst geçidinin sökülmesini içerdiği bildirildi.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

ÜST GEÇİT ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA TRAFİĞE KAPANACAK

(İBB) Ulaşım Yönetim Merkezinden (UYM) yapılan açıklamada, "Büyükçekmece ilçesi D-100 kara yolu Işık Sitesi Durağı Yaya Üst Geçidi İnşaatı" çalışmalarının sürdüğü, mevcut yaya üst geçidinin sökülmesinin planlandığı bildirildi.

Açıklamada, çalışmalar kapsamında D-100 kara yolundaki Işık Sitesi Durağı'nın bulunduğu alanın Ankara ve Edirne istikametlerinde bugün 22.00 ile yarın 06.00 saatleri arasında kapatılarak trafik akışının İstanbul ile Silivri caddelerinden kontrollü sağlanacağı belirtildi.

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ETİKETLER
#edirne
#ankara
#Büyükçekmece
#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
#D100 Kara Yolu
#Yaşam
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