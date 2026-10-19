Büyükçekmece'de D-100 kara yolunun Işık Sitesi Durağı'nın bulunduğu bölümü, devam eden çalışmalar nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde Ankara ve Edirne istikametlerinde ulaşıma kapatılacak.

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HABERİN ÖZETİ Büyükçekmece D-100'de yol çalışması: Bu saatlerde ulaşıma kapanacak Büyükçekmece'de D-100 kara yolunun Işık Sitesi Durağı'nın bulunduğu bölümü, yaya üst geçidi inşaat çalışmaları nedeniyle belirli saatlerde ulaşıma kapatılacak. Çalışmalar kapsamında D-100 kara yolundaki Işık Sitesi Durağı'nın bulunduğu alan Ankara ve Edirne istikametlerinde ulaşıma kapatılacak. Kapatma işlemi 22.00 ile yarın 06.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Trafik akışı, kapatma süresince İstanbul ile Silivri caddelerinden kontrollü sağlanacak. Çalışmaların mevcut yaya üst geçidinin sökülmesini içerdiği bildirildi.

ÜST GEÇİT ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA TRAFİĞE KAPANACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Yönetim Merkezinden (UYM) yapılan açıklamada, "Büyükçekmece ilçesi D-100 kara yolu Işık Sitesi Durağı Yaya Üst Geçidi İnşaatı" çalışmalarının sürdüğü, mevcut yaya üst geçidinin sökülmesinin planlandığı bildirildi.

Açıklamada, çalışmalar kapsamında D-100 kara yolundaki Işık Sitesi Durağı'nın bulunduğu alanın Ankara ve Edirne istikametlerinde bugün 22.00 ile yarın 06.00 saatleri arasında kapatılarak trafik akışının İstanbul ile Silivri caddelerinden kontrollü sağlanacağı belirtildi.