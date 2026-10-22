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Gündem
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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 20:44
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 21:04

İstanbul'a sel felaketi sonrası ek destek: Bakan Göktaş ayrıntıları duyurdu

İstanbul'un son yılların en şiddetli yağışları sonrası yaşadığı sel felaketinden etkilenen vatandaşların kayıpları telafi edilmeye çalışılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ek kaynağa ilişkin detayları açıkladı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 20:44
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 21:04

, ’da sel felaketinden etkilenenler için yeni kararı açıkladı.

HABERİN ÖZETİ

İstanbul'a sel felaketi sonrası ek destek: Bakan Göktaş ayrıntıları duyurdu

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'daki sel felaketinden etkilenenler için ek destek duyurdu.
Selden etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla İstanbul'a 230 milyon lira ilave kaynak aktarıldı.
Böylece, felaketin ardından sağlanan toplam desteğin 430 milyon liraya ulaştığı belirtildi.
Bakan Göktaş, hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.
Bakanlık, tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olmaya devam edeceğini bildirdi.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'a sel felaketi sonrası ek destek: Bakan Göktaş ayrıntıları duyurdu


SELDEN ETKİLENENLER İÇİN EK KAYNAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul’da sel felaketinden etkilenen vatandaşlara yönelik destek çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Selden etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla İstanbul’a 230 milyon lira ilave kaynak aktardıklarını kaydeden Göktaş, böylece felaketin ardından sağlanan toplam desteğin 430 milyon liraya ulaştığını bildirdi. Bakan Göktaş, selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.

İstanbul'a sel felaketi sonrası ek destek: Bakan Göktaş ayrıntıları duyurdu


Bakanlığın tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olmaya devam edeceğini belirten Göktaş, ülkenin ve milletin her türlü afetten korunması temennisinde bulundu.

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#İstanbul
#mahinur özdemir göktaş
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
#sel felaketi
#Ilave Kaynak
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