Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul’da sel felaketinden etkilenenler için yeni kararı açıkladı.

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HABERİN ÖZETİ İstanbul'a sel felaketi sonrası ek destek: Bakan Göktaş ayrıntıları duyurdu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'daki sel felaketinden etkilenenler için ek destek duyurdu. Selden etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla İstanbul'a 230 milyon lira ilave kaynak aktarıldı. Böylece, felaketin ardından sağlanan toplam desteğin 430 milyon liraya ulaştığı belirtildi. Bakan Göktaş, hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Bakanlık, tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olmaya devam edeceğini bildirdi.



SELDEN ETKİLENENLER İÇİN EK KAYNAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul’da sel felaketinden etkilenen vatandaşlara yönelik destek çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Selden etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla İstanbul’a 230 milyon lira ilave kaynak aktardıklarını kaydeden Göktaş, böylece felaketin ardından sağlanan toplam desteğin 430 milyon liraya ulaştığını bildirdi. Bakan Göktaş, selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.



Bakanlığın tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olmaya devam edeceğini belirten Göktaş, ülkenin ve milletin her türlü afetten korunması temennisinde bulundu.