İstanbul'a yeniden fırtına geliyor! Meteoroloji, megakent ve çevresini uyardı

Yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava birçok kenti esir almış durumda. Günlük yaşamı zorlaştıran hava koşullarına zaman zaman fırtına da ekleniyor.

Dün özellikle İstanbul ve çevresindeki illerde şiddetli bir şekilde etkili olan fırtınanın etkileri sürerken Meteoroloji'den alarm niteliğinde bir uyarı daha geldi.

İSTANBUL'A YENİDEN FIRTINA GELİYOR

Buna göre, Marmara Bölgesi'nde aralarında İstanbul'un da bulunduğu bazı illerde yarın öğleden itibaren fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın yarın öğleden itibaren bölge genelinde, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ile Yalova'da güney ve batıdan fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Vatandaşların, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.