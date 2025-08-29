İstanbul'da 14 güzellik salonuna operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Küçükçekmece'de faaliyet gösteren 14 farklı güzellik salonunda, ‘nitelikli dolandırıcılık', ‘açığa imzanın kötüye kullanılması' ile ‘bedelsiz senedi kullanma' suçlarının işlendiğinin tespiti üzerine operasyon düzenlendi.

Dün akşam saatlerinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda iş yerleri didik didik arandı.

18 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Arama yapılan 14 iş yerinin 3'üne ‘sağlık hizmetleri temel kanununa muhalefet' suçundan işlem yapıldı. Öte yandan, iş yeri sahipleri ile hanutçuluk faaliyeti gösterdiği tespit edilen 18 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların emniyette ki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.