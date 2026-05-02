Beykoz Gümüşsuyu Mahallesi sakinleri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)'ye ait su hatlarında yaşanan arıza nedeniyle yaklaşık 4 gündür susuzlukla mücadele ediyor. Vatandaşlar günlük ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelirken ortaya çıkan görüntüler eski İstanbul'un su kuyruklarını aratmadı.

İSKİ'nin Beykoz'da şebeke arızası nedeniyle Gümüşsuyu Mahallesi sakinleri yaşanan mağduriyetin uzamasına isyan etti. Susuz kalan mahalle sakinleri, İSKİ'ye ulaşmak için defalarca çağrı merkezlerini aradıklarını ancak net bir bilgilendirme alamadıklarını söyledi. Mahallede yaşanan susuzluk nedeniyle vatandaşlar ellerinde bidon, damacana ve kovalarla sokaklara çıktı. Su tankerlerinin başında uzun kuyruklar oluşurken, bazı vatandaşlar taşıdıkları bidonlarla metrelerce yürüyerek evlerine su götürmek zorunda kaldı. Ortaya çıkan görüntüler, 1990'lı yıllarda İstanbul'da yaşanan su sıkıntısını hatırlattı. Mahallede yaşanan krizin büyümesi üzerine devreye Beykoz Belediyesi girdi. Belediye ekipleri mahalleye su tankerleri sevk ederek vatandaşların acil su ihtiyacını karşılamaya başladı. Tankerlerden bidon ve kovalarına su dolduran vatandaşlar, temel ihtiyaçlarını giderebildi.

HABERİN ÖZETİ İstanbul'da 2026'da 90'lar yaşandı: Vatandaşın İSKİ'ye tepkisi büyüyor Beykoz Gümüşsuyu Mahallesi sakinleri, İSKİ'ye ait su hatlarında yaşanan arıza nedeniyle 4 gündür susuzlukla mücadele ediyor ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Yaklaşık 4 gündür devam eden arıza nedeniyle Gümüşsuyu Mahallesi sakinleri susuzluk çekiyor. Vatandaşlar günlük ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldi ve su kuyrukları oluştu. Mahalle sakinleri, İSKİ'nin çağrı merkezlerinden net bilgi alamadıklarını belirtiyor. Beykoz Belediyesi, mahalleye su tankerleri sevk ederek acil su ihtiyacını karşılamaya başladı. Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, İSKİ'yi plansızlıkla suçladı ve vatandaşların çilesine son vermeye çağırdı.

TUVALETE GİDECEK SU BULAMIYORLAR



Yaşadığı mağduriyeti dile getiren mahalle sakini İbrahim Özdemir, "Tankerlerden abdest suyu aldım, lavabolara da yağmur suyu kullanıyorum. Dün gelecek dediler sabah tuvalete gittim su yoktu, taharet musluğunu yağmur suyu ile doldurdum" dedi.

2026 SENESİNDE 90'LAR YAŞANIYOR



Mahalle sakini Eray Külyat ise beş gündür mağdur olduklarını söyleyerek, " Evimin 2 sokak üstünde su var ama burada su yok. Doksanları yaşıyoruz, böyle bir şey olamaz. İnsanların hastası var, doğalgaz yakamıyorsun kombiler arıza yaptı. İSKİ'yi arıyoruz birde gelecek diyor, sonra akşam 19.00'da gelecek diyor, gerçekçi olun. 2026 senesinde doksanları yaşıyoruz, eski İstanbul'u yaşıyoruz, ‘ herşey çok güzel olacak' dedi, hani bekliyoruz. Büyükşehir görsün bunu yakışık almıyor." diye konuştu

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ GÜRZEL'DEN TEPKİ

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) Beykoz genelinde 36 saattir süren su kesintisi nedeniyle mağduriyet yaşandığını bildirdi.

Gürzel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İSKİ'nin Beykoz genelinde 36 saattir sürdürülen su kesintisi nedeniyle mağduriyet yaşayan ilçe sakinlerinin durumunu yakından takip ettiklerini belirtti.

İlçe halkının sabrının tükendiğini, temel ihtiyaç olan suya erişimin bir mağduriyete dönüştüğünü aktaran Gürzel, şunları kaydetti:

"İSKİ'nin sürekli güncellenen ama bir türlü tutmayan 'bitiş saatleri' kabul edilemez. İBB yönetimini ciddiyete, bu plansızlığın hesabını vermeye ve vatandaşımızın çilesine derhal son vermeye davet ediyorum. İhtiyaç halinde su tankeri desteğimizle komşularımızın yanındayız. İSKİ'nin Beykoz genelinde 36 saattir süren su kesintisi nedeniyle mağduriyet yaşayan tüm komşularımız su tankeri desteği için 444 66 61 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirler."