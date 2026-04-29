İstanbul baraj doluluk oranları 29 Nisan 2026! İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İSKİ açıkladı…

İstanbul’da su kaynaklarının durumu, mevsimsel yağışların etkisiyle yakından takip edilmeye devam ediyor. Özellikle yaz ve kış aylarında yağışların azalması, baraj doluluk oranlarında dalgalanmalara yol açarken, gözler İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından paylaşılan güncel verilere çevrildi. 29 Nisan tarihli açıklamayla birlikte İstanbul’daki barajların son doluluk oranı merak konusu oldu.

29 NİSAN GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin 29 Nisan 2026 tarihli güncel verilerine göre İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 70,99 olarak ölçüldü.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı: %94,17

Darlık Barajı: %87,97

Elmalı Barajı: %91,87

Terkos Barajı: %58,03

Alibey Barajı: %66,91

Büyükçekmece Barajı: %56,83

Sazlıdere Barajı: %45,87

Istrancalar Barajı: %35,77

Kazandere Barajı: %60,86

Pabuçdere Barajı: %60,84