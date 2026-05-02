Mayıs ayında her yer beyaza büründü! İstanbul'un yanı başında metrelerce kar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlerdir yaptığı uyarıların ardından hava sıcaklıkları düşüşe geçti, sağanak ve kar yağışı etkisini arttırdı. Bazı iller için verilen kar yağışı uyarısının ardından birçok kent beyaz büründü. Kar yağışı İstanbul'un kapısına kadar ilerledi, Kocaeli’de başlayan kar yağışı nedeniyle her yer beyaz büründü.

KAR KALINLIĞI 12 SANİTEMETREYE ULAŞTI

Bahar ayında kar sürprizi ile karşılaşan vatandaşlar aileleri ile beyaz örtünün keyfini çıkardı. Kar kalınlığı 12 santimetreye ulaşırken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı A Takımı ve Yol Timi ekipleri, ulaşımın aksamaması için görev yapıyor. Ekipler, yolların ulaşıma kapanmaması ve trafiğin aksamaması için kar küreme ve tuzlama faaliyetlerini sürdürüyor. Bölgede görev yapan 3 kar küreme aracı ve 7 kişilik ekip, sürücülerin güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi için 24 saati aşkın süredir mesai harcıyor.