Beşiktaş'ta sağ kanat için rota İtalya: Riccardo Orsolini yakın markajda!

Gelecek sezonun şampiyonluk kadrosunu kurmak için düğmeye basan Beşiktaş, hücum hattını güçlendirme çalışmaları kapsamında İtalya Serie A’nın parlayan yıldızlarından Riccardo Orsolini’yi listesine aldı.

Beşiktaş'ta sağ kanat için rota İtalya: Riccardo Orsolini yakın markajda!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.05.2026
saat ikonu 15:13
|
GÜNCELLEME:
02.05.2026
saat ikonu 15:13

Siyah-beyazlı yönetim, teknik heyetin raporları doğrultusunda kanat bölgesine yapılacak takviyeler için vites yükseltti. Hücum organizasyonlarında çok yönlülüğü ve skorer kimliğiyle ön plana çıkacak bir isim arayan Kartal’ın radarına giren son isim, forması giyen Riccardo Orsolini oldu.

Beşiktaş yönetimi, teknik heyetin raporları doğrultusunda kanat bölgesine yapılacak takviyeler için Bologna forması giyen 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Riccardo Orsolini'yi radarına aldı.
Beşiktaş kurmayları, Riccardo Orsolini için somut adımlar atmaya hazırlanıyor.
Siyah-beyazlı scout ekibi, 3 Mayıs Pazar günü oynanacak Bologna-Cagliari karşılaşmasını tribünden takip edecek.
Orsolini'nin kulübü Bologna ile olan mevcut sözleşmesi Haziran 2027 yılına kadar devam ediyor.
Orsolini ile Bologna arasında yeni sözleşme görüşmelerinde henüz bir orta yol bulunamadığı belirtildi.
Beşiktaş yönetimi, oyuncunun kulübüyle yaşadığı belirsizliği fırsata çevirerek uygun bir bonservis bedeliyle transferi noktalamayı hedefliyor.
İtalyan basınında geniş yankı uyandıran iddialara göre; kurmayları, 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için somut adımlar atmaya hazırlanıyor.

ÇİZME’DE ÖZEL TAKİP: GÖZLEMCİLER MAÇA GİDİYOR

Beşiktaş’ın Orsolini transferindeki ciddiyeti, İtalya’ya gönderilecek gözlemci heyetiyle perçinleniyor. Siyah-beyazlı scout ekibinin, 3 Mayıs Pazar günü oynanacak olan Bologna-Cagliari karşılaşmasını tribünden takip edeceği öğrenildi. İtalyan yıldızın performansını yerinde analiz edecek olan heyet, maçın ardından teknik direktör ve yönetime kapsamlı bir rapor sunacak. Transferin yol haritası ise bu raporun ardından netlik kazanacak.

SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ TIKANDI

Orsolini’nin kulübü Bologna ile olan mevcut sözleşmesi Haziran 2027 yılına kadar devam etse de, İtalya’dan gelen haberler Beşiktaş’ın iştahını kabartıyor. Tecrübeli futbolcu ile İtalyan kulübü arasında bir süredir devam eden yeni sözleşme görüşmelerinde henüz bir orta yol bulunamadığı belirtildi.

GELECEĞİ BELİRSİZ

Kontrat yenileme sürecinde ilerleme kaydedilememesi üzerine, Orsolini'nin kariyeriyle ilgili kesin kararını sezon sonunda vermeyi planladığı ifade ediliyor. Beşiktaş yönetimi, oyuncunun kulübüyle yaşadığı bu belirsizliği fırsata çevirerek, uygun bir bonservis bedeliyle transferi noktalamayı hedefliyor. ’da bu sezon sergilediği performansla dikkat çeken Orsolini'nin, Beşiktaş’ın projesine nasıl bir cevap vereceği ise merak konusu.

