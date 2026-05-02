Beşiktaş'ta sağ kanat için rota İtalya: Riccardo Orsolini yakın markajda!

Siyah-beyazlı yönetim, teknik heyetin raporları doğrultusunda kanat bölgesine yapılacak takviyeler için vites yükseltti. Hücum organizasyonlarında çok yönlülüğü ve skorer kimliğiyle ön plana çıkacak bir isim arayan Kartal’ın radarına giren son isim, Bologna forması giyen Riccardo Orsolini oldu.
İtalyan basınında geniş yankı uyandıran iddialara göre; Beşiktaş kurmayları, 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için somut adımlar atmaya hazırlanıyor.
Beşiktaş’ın Orsolini transferindeki ciddiyeti, İtalya’ya gönderilecek gözlemci heyetiyle perçinleniyor. Siyah-beyazlı scout ekibinin, 3 Mayıs Pazar günü oynanacak olan Bologna-Cagliari karşılaşmasını tribünden takip edeceği öğrenildi. İtalyan yıldızın performansını yerinde analiz edecek olan heyet, maçın ardından teknik direktör ve yönetime kapsamlı bir rapor sunacak. Transferin yol haritası ise bu raporun ardından netlik kazanacak.
Orsolini’nin kulübü Bologna ile olan mevcut sözleşmesi Haziran 2027 yılına kadar devam etse de, İtalya’dan gelen haberler Beşiktaş’ın iştahını kabartıyor. Tecrübeli futbolcu ile İtalyan kulübü arasında bir süredir devam eden yeni sözleşme görüşmelerinde henüz bir orta yol bulunamadığı belirtildi.
Kontrat yenileme sürecinde ilerleme kaydedilememesi üzerine, Orsolini'nin kariyeriyle ilgili kesin kararını sezon sonunda vermeyi planladığı ifade ediliyor. Beşiktaş yönetimi, oyuncunun kulübüyle yaşadığı bu belirsizliği fırsata çevirerek, uygun bir bonservis bedeliyle transferi noktalamayı hedefliyor. Serie A’da bu sezon sergilediği performansla dikkat çeken Orsolini'nin, Beşiktaş’ın projesine nasıl bir cevap vereceği ise merak konusu.