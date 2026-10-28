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Gündem
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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 23:16
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 23:16

İstanbul’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı trafik alarmı: 3 ilçede bu yollar trafiğe kapatılacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul Anadolu Yakası'nda geniş çaplı trafik tedbirleri alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü; Üsküdar, Kadıköy ve Ataşehir ilçelerinde yarın trafiğe kapatılacak caddeleri ve sürücülerin kullanabileceği alternatif güzergahları tek tek duyurdu.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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İstanbul’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı trafik alarmı: 3 ilçede bu yollar trafiğe kapatılacak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 23:16
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 23:16

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, programları kapsamında , ve 'de kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

ÜSKÜDAR'DA KAPALI YOLLAR VE ALTERNATİFLER

Bu kapsamda Üsküdar'da saat 08.00'den etkinlik bitimine kadar, Harem Sahil Yolu'nun Kıyı Emniyet ile Şemsipaşa Caddesi arasındaki bölümü ve bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapalı olacak.

Bu bölgedeki ulaşım için Doğancılar, Tunusbağı, Nuh Kuyusu, Selimiye İskele ve Hakimiyeti Milliye caddeleri alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.

İstanbul’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı trafik alarmı: 3 ilçede bu yollar trafiğe kapatılacak

KADIKÖY'DE BAĞDAT CADDESİ İKİ KADEMELİ KAPATILACAK

Kadıköy'de, saat 07.00'den etkinlik bitimine kadar, Bağdat Caddesi'nin Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi ile Rüzgargülü Çıkmaz Sokak (Kızıltoprak Meydan) arasındaki bölümü ve bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak. Sürücüler, alternatif olarak Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ile D-100 kara yolunu kullanabilecek.

Bağdat Caddesi'nin Kasadar Sokak ile Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi arasındaki bölümü ile bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklarda ise saat 17.00'den etkinlik bitimine kadar trafik akışı sağlanamayacak. Bu bölgede Şemsettin Günaltay Caddesi ile D-100 kara yolu alternatif güzergahlar olacak.

İstanbul’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı trafik alarmı: 3 ilçede bu yollar trafiğe kapatılacak

ATAŞEHİR'DE İKİ AYRI NOKTADA TRAFİK KISITLAMASI

Ataşehir'de saat 08.00'den etkinlik bitimine kadar, Ataşehir Bulvarı'nın Şubat Sokak ile Turgut Özal Bulvarı arasındaki bölümü ile bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak. Sürücüler, Meriç, Sedef ve Dicle caddelerini alternatif olarak kullanabilecek.

Ataşehir Bulvarı'nın Turgut Özal Bulvarı ile Ihlamur Bulvarı arasındaki bölümü ve bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklarda ise saat 16.00'dan etkinlik bitimine kadar araç geçişine izin verilmeyecek. Bölgede, Dereboyu, Meriç ve Dicle caddeleri ile Ataşehir Bulvarı'nın Metropol AVM istikameti alternatif güzergahlar olarak belirlendi.

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#Kadıköy
#Üsküdar
#29 ekim cumhuriyet bayramı
#ataşehir
#istanbul emniyet müdürlüğü
#Gündem
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